領國防部近千萬補助 卻配合中國統戰 林楚茵轟軍史社團「掛羊頭賣狗肉」

民進黨立委林楚茵昨在立院質詢時揭露，由退將組成的民間社團「中華軍史學會」，10年領取近千萬政府補助，去年10月舉辦學術研討會，竟配合中共統戰宣傳論述。（林楚茵國會辦公室提供）

民進黨立委林楚茵昨在立院質詢時揭露，由退役軍官組成的民間社團「中華軍史學會」，十年來領取國防部近千萬元補助，會址甚至違常設於「國防部後棟」，但該學會理、監事不僅曾參與中國統戰邀宴，去年舉辦的研討會更配合中共「台灣屬於中國一部分」的法律論述。她痛批該學會「掛羊頭賣狗肉」，將提案把今年度七十一萬八千元的補助預算全數砍掉。

「中華軍史學會」會址 竟設於「國防部後棟」

請繼續往下閱讀...

林楚茵昨質詢時踢爆，「中華軍史學會」從二〇一六年至今，每年領取國防部七十幾萬元補助款，十年下來已領將近千萬元，地址竟設於「北安路八〇七號」國防部後棟，國防部在社團補助中也列了這單一社團。她點名該學會的現任理事蔣海安，曾出現在四十八名退將接受統戰邀宴的名單；而監事謝台喜則在二〇一一年參加過「中山、黃埔、兩岸情」論壇，照片甚至被登在中國黃埔軍校網站。

林楚茵質疑，面對這些每年領取補助、卻參加統戰色彩活動的理監事，國防部要如何對第一線國軍進行忠誠教育？這種社團若無實質作用，只是「掛羊頭賣狗肉」，她會提案將補助全部砍掉。

記者昨多次致電該學會秘書處皆無回應。民進黨立委王定宇昨受訪指出，該團體對國防的幫助為何？應好好審視補助的對象。

國防部：已要求修章程 不得違兩岸條例

國防部昨說明，國防部近十年補（捐）助該會預算，由九十七萬元逐年遞減至七十一萬八千元。該學會採三年一簽方式，租用北安營區（非國防部本部）的會議室做為聯絡窗口（主要為收發信件使用）。國防部已要求該會修改組織章程，未來理監事不得違反兩岸關係條例第卅三條之一規定，未經許可與大陸地區黨政軍有任何形式合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法