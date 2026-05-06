賴士葆拋軍購折衷版：最多匡八千億

國民黨立委賴士葆昨提出軍購折衷方案，最多到八千億元。（記者陳逸寬攝）

立法院國民黨黨團因軍購預算不同版本起內鬨，昨再召開黨團大會凝聚共識。國民黨立委賴士葆提出「三八〇〇億元＋N」等於八〇〇〇億元的版本，賴指出，他提的折衷方案是修改黨版第六條條文，未來如果美方提出第二波軍售發價書，預算就可以增加，最多到八〇〇〇億元，他前天也有與國民黨副主席兼秘書長李乾龍溝通過。

國民黨內支持八〇〇〇億元與支持黨版「三八〇〇億元＋N」的立委意見分歧，國民黨主席鄭麗文堅持黨版，但支持八〇〇〇億元的藍委占多數。國民黨團四月廿九日召開黨團大會，無法得出結論，昨再召開黨團大會討論。

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黨團共識不表決

賴士葆指出，李乾龍四日下午致電給他，不希望不同版本造成黨團分裂，所以此次黨團大會不會進行表決。他透露，自己提出折衷方案，是前一天與李討論後的共識，也就是在條文第六條先編列三八〇〇億元，明定若後續取得第二階段發價書，再追加預算，整體上限八〇〇〇億元。此方案兼顧不同立場，「支持三八〇〇億的看得到三八〇〇億，支持八〇〇〇億的也看得到八〇〇〇億」。

但賴也說，他提出的方案黨團還未做決定，大家的共識就是「不要對立、不要表決」；眾人討論約四十分鐘後散會，仍無共識。

至於鄭四日稱黨團多數支持黨版「三八〇〇億元+N」，要改成八〇〇〇億的從來都是少數意見，賴士葆表示，自己並非「打臉」鄭，只是如實反映，在四月廿九日的黨團會議中，實際發言者多數傾向支持八〇〇〇億元，但相關訊息可能在轉達過程中出現落差。

如實反映 非「打臉」鄭

對於鄭也稱參選縣市長的多位現任立委都發言支持黨版，賴直言，高雄市長參選人柯志恩、雲林縣長參選人張嘉郡等人都是支持八〇〇〇億元版本，不少委員認為兩種版本皆可接受，但考量年底選舉，希望匡列八〇〇〇億元。

賴也說，商購與委製部分，通通放在年度預算，目前第一波發價書約一一〇億美元已納入規劃，國防部也證實會有第二波發價書約一四〇億美元，他因此主張先行匡列整體額度，否則每次美方發價書一來就需重啟法案與預算審查；第一階段三八〇〇億元與第二階段約四二〇〇億元合計，等於先匡八〇〇〇億元，合情合理。

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