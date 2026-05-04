反制中國認知作戰 綠委提案修「情工法」阻斷措施

網路上曾流傳AI變造的賴清德與蕭美琴的親密接觸影片，相關單位提醒民眾切勿轉傳以免觸法。（資料照，圖擷取自民進黨臉書）

中國對台威脅跨越實體國界，演變為以「認知駭入」為核心的混合戰型態。民進黨立委林宜瑾等人提案修正「國家情報工作法」，明確化「認知作戰」定義，並將反制境外敵對勢力的認知戰列入法定職掌，可要求網路平台提供必要協助，採取限制瀏覽、移除內容等必要阻斷措施。

國安局今年初公布的「二〇二五中共認知作戰分析報告」，揭露「疑美論」、「疑軍論」是中共慣用炒作敘事，去年九月曾出現AI深偽假影片，變造總統賴清德與副總統蕭美琴對話；另外，在YouTube、臉書等網路平台，許多平時是影視明星、宗教、健身養身的頻道或粉專，常突然大轉變發表政治議題、散布爭訊，且多頻道同步操作。

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林宜瑾、許智傑、徐富癸、陳培瑜等民進黨立委因此共同提出「國家情報工作法第三條、第五條及第十三條之一條文修正草案」。草案新增「認知作戰」定義為，「外國勢力或境外敵對勢力，利用人工智慧、資訊科技或其他手段，散布虛假或誤導性訊息，意圖破壞政府功能、社會安定或自由民主憲政秩序之行為」。

草案也新增，「提供網際網路平台服務之事業者，於情報機關執行情報工作時，應在維護國家安全利益之必要範圍內，配合提供必要協助；其應配合事項及程序之辦法，由主管機關定之」。

草案規定，前項事業者若知悉其服務被利用於執行境外敵對勢力的認知作戰，應依情報機關的告知，提供相關數據、演算法參數，或採取限制瀏覽、移除內容等必要阻斷措施。

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