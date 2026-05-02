前美軍印太司令部情報指揮官：阻擋國防 是否在替北京做事

前美軍印太司令部聯二（J2）情報指揮官、退役海軍少將史都德曼昨受訪強調，國民黨高層持續阻礙國防預算，已侵蝕美方對「台灣會做正確的事」的信任，「傷害已經發生且恐繼續惡化」。（記者方賓照攝）

史都德曼：國民黨高層作為 已侵蝕美方對台信任

政府提出八年期一．二五兆元國防特別預算條例於立法院卡關，前美軍印太司令部聯二（J2）情報指揮官、退役海軍少將史都德曼昨受訪強調，國民黨高層持續阻礙國防預算，已侵蝕美方對「台灣會做正確的事」的信任，「傷害已經發生且恐繼續惡化」，他並喊話台灣朝野，「如果你是真正的愛國者，就讓我們看到實際行動」，盡速通過相關國防法案。

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台灣部分人士個人野心 凌駕國家民主自由之上

史都德曼本週訪台發表新書「最強的環節」中譯本。他昨接受本報專訪指出，中國的戰略意圖及對台所用手段皆毋庸置疑，現在的問題是台灣能否出現偉大的領袖，為捍衛自由與民主而團結。威權勢力已踏上台灣門檻，「還需要什麼證明，才願意採取行動、為自己的防衛注入資源？」

他警告，放眼任何國家，倘若不願為自身防衛負責，很快就會發現自己孤立無援；美國部分領袖已開始懷疑「台灣連自己的防衛都不願，我們又為什麼要？」他並觀察到，台灣的現況是有部分人士，將黨派利益及個人野心，凌駕於國家、民主和自由之上。

針對在野黨欲切割軍售（FMS）、商購（DCS）及國防自主，史都德曼強調這幾條路都需要、且應獲得支持與資源挹注、同步並進。他指出，美國對外軍售速度較慢，加上烏克蘭和伊朗戰事讓美方庫存承壓，台灣確實需認真考慮直接商購；台灣的國防產業本土化雖已有相當進展，但對比烏克蘭的差距，正是「大規模量產」正確裝備的能力。

1.25兆預算壓縮成稀釋版

無法達到形成戰力門檻

針對在野黨提案版本刪除「台灣之盾」的核心，即具AI輔助的C5ISR指管系統，史都德曼說，當前正在發生的軍事革命，核心正是人工智慧與演算法作戰的整合，「任何想跳過C5ISR的人，本質上就是刻意在削弱台灣軍隊」，將一．二五兆元預算壓縮成稀釋版，更絕對到達不了形成戰力的門檻。

史都德曼說，他支持台灣盡速通過國防特別預算條例，且不該是「稀釋」的版本。他強調，訂出該預算規模的，是最專業、最瞭解所需資源的人，若非國安或軍事專業人士，就不應對此指手畫腳。他並質疑，若有人持續阻擋國防方案，「是不是只是在替北京做事？拖得越久，唯一受惠的只有中國和中共」。

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