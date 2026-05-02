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    首頁 > 政治

    獲聘無任所大使 温世政︰讓南投醫療接軌國

    2026/05/02 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    温世政過去就有用行動醫療車下鄉診療的經驗，他提出南投縣成立「智慧3D立體行動醫療網」的政見。（記者陳鳳麗攝）

    温世政過去就有用行動醫療車下鄉診療的經驗，他提出南投縣成立「智慧3D立體行動醫療網」的政見。（記者陳鳳麗攝）

    民進黨南投縣長參選人温世政，以醫療專長獲總統府聘為無任所大使，前日由外交部長代總統頒發聘書，他說，會努力讓南投縣醫療透過他這個窗口與國際接軌，並提出「智慧三D立體行動醫療網」政見，以無人機與行動醫療車，搭配遠距醫療與智慧系統，結合既有長照站，讓南投變智慧醫療最前線。

    温世政表示，他在今年一月九日就獲聘為無任所大使，前日才由林佳龍部長代頒聘書，擔任無任所大使是榮譽，更是對家鄉南投的責任，會努力讓南投縣與國際接軌，也希望讓幅員遼闊的南投縣的醫療能更便利。

    温世政昨並提出「智慧三D立體行動醫療網」政見，他指出，該計畫在空中是利用無人機於緊急情況下運送必要醫療物資，並支援日常檢體與藥品配送；另在災害或事故現場，也可協助即時影像回傳，提升救援效率。

    地面部分則採「去中心化」構想，將推動醫療車導入數位X光機、心電圖設備、攜帶式超音波、手術台等設備，並搭配遠距診療技術，成為具診斷能力的行動醫院，支援日常照護與突發狀況，達成「醫療上山，不再等人下山」的目的。

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