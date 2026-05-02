葉望輝斥鄭麗文：助長中共分化台灣 鄭想見川普 美網友：應拒簽證

華府智庫「傳統基金會」資深研究員葉望輝昨批評國民黨主席鄭麗文「不切實際且荒謬」，並質疑鄭助長北京分化與脅迫台灣的企圖。（資料照）

國民黨主席鄭麗文接受彭博新聞（Bloomberg TV）訪問，表達期望六月訪美並與川普總統見面，並推銷所謂反台獨等敘事。對此，華府智庫「傳統基金會」資深研究員葉望輝昨批評鄭是「不切實際、欠妥考量且荒謬」，並質疑鄭麗文助長北京分化與脅迫台灣的企圖，對美國的利益毫無益處。美國等地網友則轟鄭麗文是「中共代理人」、「美國應該拒絕給她簽證」。

曾促成川蔡通話 葉批鄭不切實際

美國前副總統錢尼時期的副國安顧問葉望輝孰悉美中台關係且高度友台，並促成二〇一六年「川蔡通話」。葉望輝事後說，當年川普競選總部幕僚詢問意見，他明確認為支持美國總統當選人川普與台灣總統蔡英文通話。

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彭博新聞前天將鄭麗文專訪放上社群平台X，並說：「鄭麗文在訪問北京後，表達了與川普總統會面的願望。」鄭於訪談中說，如能締造整個區域和平、兩岸和平與世界和平，相信對川普總統的歷史定位非常重要。

指鄭阻撓川普佈局 對美毫無益處

葉望輝在X留言回應：「鄭麗文的這一舉動在許多方面都顯得不切實際、欠妥考量且荒謬。她的做法與她所屬政黨的相當一部分成員背道而馳，而且只代表了台灣選民中極少數人的立場。同時阻撓川普在印太地區最重要的國防優先事項，且助長北京分化與脅迫台灣的企圖，對美國的利益毫無益處。」

美國等地網友也轉貼該文並對鄭予以負面回應。包括指鄭麗文是「習近平的秘密武器」，還有網友說「如果川普要見任何人，那應該是中華民國總統賴清德」、「美國應該拒絕給她簽證，她只是中共的代理人」。

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