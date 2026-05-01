軍購案首度表態 侯友宜：我的意見與政院版差不多

新北市長侯友宜昨受訪表示，國防預算不要低於GDP三％，並呼籲國防預算盡速協商、盡速審查。（記者賴筱桐攝）

促速審軍購「專業問題就交給國防部評估」

國民黨內對於軍購案金額意見分歧，傳出黨主席鄭麗文主張「三千八百億元＋Ｎ」的版本，未獲得多數黨籍立委支持，台中市長盧秀燕曾表態，認為軍購案應在八千億元至一兆元才合理；新北市長侯友宜昨天重申兩年前競選總統的立場，強調國防預算不低於GDP三％，與行政院提出的一．二五兆元版本差不多。這也是侯近期首度對軍購案表態，立場明確與黨中央不同調。

支持國防預算不低於GDP三％

傳出立法院長韓國瑜支持八千億元版本，國民黨副主席季麟連痛批韓「賣黨求榮」，建議黨中央開除黨籍。對此，侯友宜昨出席新北市模範勞工表揚活動受訪表示，「韓院長辛苦了」，在黨內大家對某個議題有不一樣的意見跟想法，可以好好溝通協調，在國家具有實力的原則下，才能換得和平，他呼籲國防預算盡速協商、審查，「該過就要過」，專業問題就交給國防部與第一線作戰人員評估，只要能夠保護台灣，都要全力支持。

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強調有實力 才有談和平機會

被問及軍購案支持「三千八百億元＋Ｎ」或八千億元版本？侯友宜回應，他兩年前已提出國防預算不要低於GDP（國內生產毛額）的三％，這個比例很高，跟行政院提出的版本相差不多，只有讓我們的實力更穩定，才有談和平的機會，國防只有靠自己保護自己，才能推動和平。

此主張是否代表力挺政院版？侯友宜說，GDP三％不是挺哪一個版本，而是一個目標，希望軍購案盡快審查、協商並通過。

侯友宜二〇二三年九月訪美期間，曾接受國際媒體《彭博社》專訪指出，當今兩岸情勢與前總統馬英九執政時期截然不同，台灣正面臨連續不斷的衝突，一不小心就會擦槍走火、引發戰爭，他承諾當選後不會刪減軍費，且台灣的國防預算絕不能減少，甚至主張把國防預算提升到佔GDP二．五％以上，加強台灣的國防能力，未來會逐漸提高到三％以上。

近侯人士進一步說，侯友宜主張的GDP三％指的是全年度的國防預算，這次爭議的軍購特別條例是分八年執行，兩者內涵仍有差異，但侯要表達的是支持台灣自我防衛能力提升。

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