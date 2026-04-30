代母出征 應佳妤無黨籍參選議員

國民黨籍台北市議員應曉薇涉京華城案被判十五年半，無法競選連任。應曉薇女兒應佳妤昨宣布將以無黨籍身份投入台北市第五選區（中正、萬華）市議員選戰，她表示，原先沒有預計這麼早投入政治，但受媽媽事件激勵，決定出戰，「現在說沒有要選有點假掰」，她準備好了。至於戴KP別針，則是為了感謝小草，在應曉薇最困難的時候給予支持與聲援。

應佳妤昨接受《POP撞新聞》節目專訪，正式宣布以無黨籍身份投入市議員選戰。她提到，成為民意代表是她的目標，原先沒有預計這麼早投入，但受媽媽事件激勵，決定出戰，「現在說沒有要選有點假掰，不管怎樣都準備好了，議員也是一個選項。」她表示是主動提出參選，希望延續應曉薇十六年的選民服務；母親聽到後覺得欣慰，表示會全力支持她的決定，又不希望她在風波裡重蹈覆轍。

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主持人黃暐瀚問道，以無黨籍身份，又別上KP別針，是否擔心無法披藍袍，轉而希望吸引民眾黨支持者？應佳妤坦言，黨派背景確實有影響，但對應曉薇過去第一高票當選充滿信心；戴KP別針是因為感謝小草在應曉薇最困難的時候給予支持與聲援。

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