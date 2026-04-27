台灣國是會議》總統賀電：攜手共進打造堅韌台灣

第十四屆海內外台灣國是會議，台灣國家正常化「國家正常化的推進：趨勢與障礙」會中由印太戰略智庫執行長矢板明夫（右）主持，邀請與談人台灣基進黨主席王興煥、高科大科技法律研究所教授羅承宗與東吳大學政治系副教授陳方隅一同進行座談。（記者王藝菘攝）

台灣國家聯盟與世界台灣人大會昨在台北舉行「第十四屆海內外台灣國是會議」，今年以「國家正常化：台日美關係新展望」為主題，邀美日政要參與；賴清德總統致賀電指出，期盼藉由此次盛會，凝聚國人主體意識，攜手共進打造堅韌台灣。

總統府資政姚嘉文宣讀總統賀電表示，期盼藉由此次盛會，凝聚國人主體意識，守護自由民主價值，結合世界挺我量能，建構夥伴合作關係，攜手共進打造堅韌台灣；副總統蕭美琴賀電提及，多年以來，此一平台深化鄉親團結向心，拓展國際發聲管道，抵抗威權主義擴張，鞏固民主發展成果，貢獻良多。

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台灣國家聯盟總召集人郭重國指出，最終目標是台灣正名及制憲。唯有以知識武裝自身，方能有效應對中國的統戰滲透與認知作戰，進而鍛鍊出內部團結的堅韌力量。

高雄科大科技法律研究所教授羅承宗表示，台灣有一切作為主權國家的因素，但ROC在法律上是自稱為「中國」的共和國，即便括號加上「台灣」還是解決不了問題；台灣是東亞最不正常的國家，口號式的「台灣國家正常化」已經喊很久了，建議大家逐步推進，以後一律用西元紀年，不要再用「民國」紀年。

東吳大學政治系副教授陳方隅說，目前中華民國是「借殼上市」，但殼不能是主體，應徹底切斷一中原則，不再模糊宣示主權，鼓勵各國發展對台政策，和對中政策分開。

前駐歐盟代表、中華經濟研究院經濟法制研究中心主任李淳強調，當前地緣政治與政策競爭下，國際經濟秩序已來到分岔點。未來可能走向第一是「高整合路徑」，由志同道合國家組成合作集團。第二是「低整合路徑」，全球化出現明顯倒退，供應鏈轉向短鏈化、在地化或友岸外包，安全考量取代效率導向。

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