台灣國是會議》日本前防衛副大臣中山泰秀：美日台緊密防衛 讓中國拔不出刀

第十四屆海內外台灣國是會議昨登場，日本眾議員、前防衛副大臣中山泰秀呼籲日、美、台加強防衛能力，讓中國拔不出刀。（記者王藝菘攝）

日本眾議員、前防衛副大臣中山泰秀昨日在「第十四屆海內外台灣國是會議」發表專題演講。他示警，中國大量生產的機器人表面上是商業使用，戰爭時可以成為殺人機器，呼籲日本、美國、台灣三個國家要牢牢站在一起，加強防衛能力，目的不是戰爭，而是讓中國「拔不出刀」。

中國威脅世界 川普在解決威脅

今年國是會議主題為「國家正常化：台日美關係新展望」，中山泰秀指出，年輕人不太知道共產黨的恐怖，我們這一代人要捍衛民主，讓後代子孫知道獨裁共產黨不是好東西。

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中山泰秀形容，過去戰爭型態依然存在，以前是美國在廣島、長崎投下原子彈，現在中國、俄羅斯、北韓、伊朗等國都擁有核彈。最會把AI人工智慧導入軍事的國家是中國，習近平下面的人運用AI分析美國的下一步，但AI分析不出來川普總統的決策，光這一點川普就是最能對付共產黨的人。

據分析，美國在伊朗的軍事行動，隱約可看出是針對中國。川普上台後，第一步是對付中國，現在美國要把中國的石油供給削減，就在川習會之前。

「伊朗無人機很多是中國製造！」中山泰秀說，伊朗在荷姆茲海峽發動攻擊的船，也很多是中國製造，連攻擊船隻的飛彈都與中國有關。此外，飛過日本上空的北韓飛彈，很多技術都和中國有關，所以從大局來看，中國用各式各樣方式威脅世界，川普在解決中國的威脅。

中山泰秀強調，現在是民主主義對抗共產主義，所以要站在哪一邊非常重要，今天主題是「國家正常化」，日本正推進國家正常化，尤其首相高市早苗上任後，針對日本防衛問題改革，過去日本生產的武器不能賣到國外，高市政權正討論廢止限制。自民黨內正在討論，日本面對緊急事態要如何防衛；不合時宜的日本憲法是否修改，日本政府正在研究。且日本戰後一直是美日安保的被保護國，現在想成為保護別人的國家。

「未來戰爭不只陸海空軍，還有宇宙、AI、電磁波的戰爭！」中山泰秀說，關於這方面日本的準備仍然不足，不過日本、美國、台灣這三國，只要牢牢站在一起，加強防衛能力，目的不是戰爭，就可以讓中國「拔不出刀」。他強調，台日深化合作會非常強，未來台日要一起捍衛民主的理念，也要結合AI運作能力。

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