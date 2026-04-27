嘉義同鄉會同場 蘇巧慧、李四川打政績牌

新北市長侯友宜（左二）籲請支持國民黨新北市長參選人李四川（右二）。（記者俞肇福攝）

蘇：團隊年輕有創意 打造新未來 李：以最認真態度接棒

民進黨新北市長參選人蘇巧慧、國民黨新北市長參選人李四川昨晚都出席嘉義同鄉會活動，爭取北漂的嘉義鄉親支持，但兩人同場不同台，蘇巧慧打出政績牌、溫情牌，承諾用十年立委問政成績和團隊的年輕創意，打造新北市的新未來；嘉義子弟、新北市長侯友宜高喊「支持李四川就是支持侯友宜！」李說，要以最認真的態度接下侯友宜的棒子。

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市民已檢驗600多天 蘇：願景獲肯定

蘇巧慧昨天出席土城區母親節活動表示，做為市長參選人，她非常有誠意、努力地站在台上，讓所有選民「頭家」檢視，她已讓新北市民檢驗六百多天，她的願景和政見方向得到越來越多市民肯定，也越來越多人覺得她適合擔任下一屆新北市長，團隊會保持創意和活力，給城市帶來更有趣、豐富、美麗的未來，她的態度和民進黨各縣市推出的參選人一樣，「我們會證明民進黨這一次就是新世代扛起新時代，大家一起努力前進」。

近來手機遊戲「Pikmin Bloom」（皮克敏）掀起熱潮，蘇巧慧也發起線上活動，昨在新莊舉行「皮友見面會」，與玩家相見歡，散步「種花」兩小時，排出「巧」字形狀，有如一座「巧城市」。

蘇巧慧說，希望新北是座恰巧、剛剛好的美好城市，成為每個人最喜歡的地方；晚上她再到三重出席「新北市社會扶助協會」會員大會，力挺民進黨新北市議員參選人陳俊維。

關懷新住民 李：29區都是我本命區

另一方面，李四川昨天直搗蘇巧慧擔任立委的本命區，到樹林區參加台灣亙愛國際新住民關懷協會新春團拜活動。李四川表示，他積極走訪新北市，廿九區都是他的本命區，市民給予很多支持，熱情地幫忙拉票，他對選戰有信心。

板橋區嘉義同鄉會昨晚在板橋果菜市場舉辦會員大會，蘇巧慧強調，「新北需要一位會聽你的心聲、會為你衝的市長」，她是最早提出具體政見的市長參選人，包括六大福利政見、四大青年政見等，呼應民眾最深切的問題，最能符合大家的需要，也最能照顧新北市民，希望眾人給予機會，讓她實踐政見。

侯友宜提到，他和李四川有相同特質，做事情不分黨派、顏色，都是從基層一步步打拚，新北如今基礎打得好、建設做得好，都是因為有李四川當年的奉獻，他要交棒給基層出身、認真踏實的李四川，希望嘉義鄉親如同疼愛他一樣疼愛李四川，「支持李四川就是支持侯友宜」。李四川承諾會把侯友宜交棒的市政建設逐一完成。

民眾黨主席黃國昌說，新北市藍白合民調不論何時結束，都是新的開始，他將按照兩黨簽署的政黨合作協議內容往前進。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）以問政成績與誠心爭取支持。（記者俞肇福攝）

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