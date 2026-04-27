藍營彰化縣長提名陷僵局》謝衣鳯建議協調式民調解決紛爭

柯呈枋（左起）、謝衣鳯、魏平政昨首度同台，謝建議採「協調式民調」解決提名紛爭。（記者顏宏駿攝）

國民黨彰化縣長提名陷入僵局中，三名爭取提名的立委謝衣鳯、律師魏平政、彰化縣府參議柯呈枋，昨天首度在台灣民眾黨立委王安祥的員林市服務處揭牌儀式中同台，謝衣鳯建議用包括前國民黨考紀會主委魏平政在內的「協調式民調」解決提名紛爭。對此，彰化縣黨部主委蕭景田表示，尊重黨中央的做法，提名方式由黨中央決定，他沒有意見。

至於本週三（廿九日）國民黨中常會是否確定提名人選？蕭景田表示，他不清楚，目前等候黨中央的公告，沒有接到任何訊息。

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謝衣鳯說，如果大家認為，用初選的方式產生人選比較公平，就讓四名已表達意願的參選人（謝衣鳯、魏平政、柯呈枋、彰化縣工商發展投資策進會總幹事洪榮章）做「協調式民調」，趕快弭平黨內紛爭，解決僵局。

長輩支持否 謝：不要問這個

謝重申參選決心，強調自己一直表達參選意願，會一直選下去，就是希望所有支持者可以明瞭她的方向，有一起共同努力的目標。媒體追問「長輩支持妳參選嗎？」謝回答「不要問這個好不好？」

魏平政則說，雖然外界一直說黨內會「徵召」他，但其實沒有確定。若黨中央給他這個重任，他願意承擔；如果沒提名他，他也願意全力輔選同志，幫國民黨勝選，國民黨不能分裂，不管徵召或民調，他都尊重黨中央的機制。

柯呈枋表示，提名方式，不管初選式或內參式，他都接受，前提是黨內要有一套公平的機制；洪榮章表示，不管徵召或民調，他都尊重黨中央。

另外，出席的民眾黨秘書長周榆修表示，民眾黨期待跟國民黨合作，延續王惠美縣長好的執政，「我們一定支持最強候選人」。

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