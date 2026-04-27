藍又要普發現金？》綠：擋預算又要發錢 讓國家失能

國民黨團擬再推普發現金，民進黨團痛批一路阻擋總預算，現在卻轉頭推「普發現金」討好民眾。（資料照）

立法院國民黨團再度擬具「預算法增訂第八十一條之一條文草案」，主張全年實徵淨額達當年度預算編列數一一五％，或超徵三千億元時，應普發現金。立法院民進黨團幹事長莊瑞雄昨痛批，藍白過去一路阻擋總預算付委、干擾正常審查，現在卻轉頭推「普發現金」討好民眾，邏輯自相矛盾；兼任民進黨發言人的立委李坤城也批評，在野黨不要只想做「無本生意」，呼籲趕快通過今年度中央政府總預算，不能又要馬兒好、又要馬兒不吃草。

公民監督國會聯盟執行長張宏林質疑，地方政府稅收有盈餘，是不是也要比照普發？這些相關修法都是要拖垮中央財政、拖垮台灣，現在國民黨整個朝向不想執政，或認為無法執政的狀態，要拖著台灣一起去死，這才是最恐怖的。

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籲在野黨不要只想做「無本生意」

立法院財政委員會去年三月初初審通過「預算法增訂第八十一條之一條文草案」，明定法定歲入稅課收入全年實徵淨額達到當年度預算編列數一二〇％，或超徵三千億元時應普發現金，但朝野、行政部門無共識，全案保留送院會協商，擱置至今；立法院國民黨團廿四日院會又提出相關修法，逕付二讀，交付黨團協商。

莊瑞雄指出，所謂超徵稅收本就來自景氣波動與預測誤差，並非穩定財源，依法應優先用於減少赤字、償還債務與預留風險準備，而不是被寫成達標就發的固定公式，一手擋預算、一手要發錢，這不是監督，是讓國家失能。

「今天發現金很爽，明天沒錢做事更痛！」莊瑞雄說，過去政府採取普發現金措施，是在整體情勢評估及國會壓力交織下的政策選擇；若強行入法常態化，將壓縮國防、社福與重大建設等必要支出，讓政府失去財政調度彈性。莊直言，預算不是紅包，是建設國家的未來，民進黨團支持在必要情況下紓困，但反對將短期討好制度化，將在後續協商中嚴格把關，守住國家財政紀律。

李坤城也說明，如果有歲計賸餘，代表民進黨政府帶領國家拚經濟有成績，並不是政府「超收」人民的稅金，希望國民黨立委搞清楚。在野黨先前修改「財政收支劃分法」，已弱化中央政府的財政因應能力，如果有歲計賸餘，希望讓國家能有「子彈」面對國際情勢，呼籲在野黨趕快通過今年度總預算。

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