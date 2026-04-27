公督盟批拖延譴責案：國民黨讓台灣外交休克

總統賴清德原訂訪問友邦史瓦帝尼，但因中國施壓被迫延期。立法院民進黨團24日在院會提案，譴責中華人民共和國政府的粗暴行為。（資料照）

總統賴清德訪問友邦史瓦帝尼，上週遭中國打壓而告吹。立法院民進黨團廿四日在立法院院會提案，譴責中國政府的粗暴行為，但院會處理時，僅逕付二讀、交付協商。台灣國家聯盟總召郭重國昨痛批，只要是譴責中國的提案，藍白都在反對；公督盟質疑，國民黨一直強調「外交休兵」，看起來是讓台灣「外交休克」。

回顧前年九月迄今，民進黨團所提「反對北京扭曲詮釋聯大第二七五八號決議」、「譴責中共跨境鎮壓惡行」、「跨國恐怖主義行徑」及「中國軍演」等四大議案皆遭藍白封殺或延宕協商。這次總統出訪非洲史瓦帝尼行程被迫暫緩，民進黨團所提譴責中華人民共和國政府的提案未能及時通過，只能交付協商，外界預料將淪相同下場，進入協商「冷凍庫」。

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公督盟執行長張宏林質疑，藍白現在只想拖垮政府，外交事件必須及時處理，譴責總統出訪被中國阻擋的提案，藍白要用協商方式處理；但協商應該是卅天內處理，這件事明顯是球又丟給立法院長韓國瑜，但韓向來對捍衛國家主權極不認真。

張宏林批評，在藍白杯葛下，立法院先前未曾通過各類譴責中國提案，韓國瑜放棄了展現國會主權的機會，國民黨一直強調外交休兵，現在看起來是讓台灣外交休克。這是及時的事，居然要拖一個月才處理，這種處理方式「有處理和沒處理一樣」，交付協商等於不處理和不反應，這就是國眾兩黨領導的國會在做的事。

交付協商等於不處理

台灣國家聯盟總召郭重國受訪表示，台灣是主權獨立國家，國民黨卻整天想著跟中國統一。台灣人應該知道，根本不是什麼「統一」，統一是被中國併吞，國家主權都會消失。

郭重國批，在立法院，常常都是國台辦講了什麼，然後藍白就開始附和。不過，贊成台灣獨立或華獨的，仍佔台灣民意多數，藍白只是立委席次多，看起來聲量比較大。放在台灣社會來看，支持統一的聲音還是少數，國家聯盟將繼續推動台灣正名制憲。

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