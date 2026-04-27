元保宮保生大帝遶境 何欣純、江啟臣扶轎

台中市元保宮昨天開始進行保生大帝「大道公出巡」六天遶境祈福活動，民進黨中市長參選人何欣純（左二）與國民黨中市長參選人江啟臣（右二）共同扶轎。（記者蘇金鳳攝）

台中市元保宮昨天開始進行保生大帝「大道公出巡」六天遶境祈福活動，由於是地方盛事，民進黨中市長參選人何欣純與國民黨中市長參選人江啟臣皆參與盛會，廟方不但安排兩人，另包括民進黨立院黨團總召蔡其昌與國民黨立委楊瓊瓔四名立委一同扶轎，還安排主委賴信雄與何欣純、江啟臣共點燃起馬炮，以示公平。

遶境活動除了走傳統路線外，今年也安排在老虎城、新光三越及中友百貨公司，由於保生大帝是「醫神」，也會到醫院讓信徒鑽轎底。

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昨天過境澄清醫院平等院區，下午則至老虎城及新光三越百貨讓逛百貨公司的信徒鑽轎底，二十八日上午九點十分到中國附醫、當天下午三點到中友百貨，五月一日則過境維新醫院。

元保宮創建至今已逾二三六年歷史，昨天上午起駕，五月一日回駕安座，立法院副院長江啟臣、民進黨立院黨團總召蔡其昌及立委何欣純、國民黨立委楊瓊瓔及多位藍綠市議員都參與盛會。

今天遶境路線主要是依循傳統庄頭脈絡，行經後龍仔庄、麻園頭庄、邱厝仔庄、三十張犁、二分埔等地，第六日返回淡溝仔賴厝部庄後回駕元保宮，回駕當晚並舉辦平安福宴，將席開百桌。

昨天起駕典禮將由主委賴信雄擔任主祭官，廟方特別安排他與何欣純及江啟臣共同點燃起馬炮，另還有六柱，則由眾多民代們分別點燃，隨後由身著傳統禮袍的騎師騎乘白馬領軍出發。

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