美伊戰爭啟示》胡振東：戰爭消耗大 台灣應速增彈藥庫存

國策研究院昨日以「美以伊衝突下的全球效應與台灣安全」為題舉行座談會，圖為前美國國防部官員胡振東。（記者叢昌瑾攝）

前美國國防部官員胡振東昨指出，美國在與伊朗開戰首月就使用逾千枚JASSM-ER匿蹤飛彈及八五〇枚戰斧飛彈，而二〇二六年度僅採購一五〇枚戰斧，二〇二〇年美國也只買約三九〇枚JASSM-ER，消耗速度遠超補充能力；不過他強調，美軍印太司令部自身庫存位於亞洲，美伊戰爭對台灣及西太平洋的安全影響不大。

國策研究院昨舉辦「美以伊衝突下的全球效應與台灣安全」座談會，談及中東戰爭對台灣國家安全可能的影響，胡振東強調，美國的戰爭庫存是依地區劃分，印太司令部自身的戰爭庫存位於亞洲，目前中東與俄羅斯的戰爭雖消耗很多庫存，但亞洲的庫存還在，對西太平洋地區的直接安全影響不大。不過他也坦言，因為美國本土的後續儲備已開始往中東調動，萬一亞洲有需求，這部分將會間接影響。

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胡振東指出，美國這次沒有與傳統盟友協調，也沒有組成聯盟就對伊朗發動攻擊，清楚表明川普的單邊主義，此次作戰也恐缺乏完善的作戰計畫，因為美軍今年一月才將掃雷艦退休，結果三月九日伊朗開始佈雷時才發現沒有掃雷艦。「如果我們真的知道要打伊朗而且有一個好的作戰計畫，一定會把掃雷艇已經帶過去了」。

對台灣而言，胡振東建議台灣應從中學到教訓，了解自身庫存的重要性，增加在台灣本島內的彈藥庫存，同時打仗時武器消耗速度可能比想像的高很多，台灣應增加武器產能保護自己，並建造堅固的掩體加以保護。

郭育仁：把握代工美軍彈藥契機

國策院副院長郭育仁進一步評估，川普決定打伊朗，超過一半的原因是針對中國。他指出，伊朗有超過八成石油輸往中國，加上委內瑞拉，兩國合計佔了中國廉價石油進口將近三成，美方的打擊對以廉價能源建立經濟基礎的中國影響極大。郭育仁強調，美國不會輕言發動地面戰爭，因為萬一發動地面戰，代表戰略重心已轉往中東，這對台灣、日本、菲律賓都是非常不好的事。

郭育仁也示警，台灣天然氣法定儲量僅十一到十四天，戰備儲油九十天，相比日本天然氣儲備約三週、戰備儲油高達二百五十天，遠遠高於台灣。他並指出，美國在去年通過的二〇二六財年國防授權法案（NDAA）中，已決定要讓台灣代工製造美國精準彈藥，台灣應把握此契機。

王宏仁：長期規劃基礎設施防護

國策院執行長王宏仁總結時示警，台灣安全不能只依賴外部支持，能源安全必須定位為國安核心議題，同時要務實面對現代戰爭的高消耗性，讓彈藥補給與基礎設施防護進入長期規劃。

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