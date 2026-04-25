為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    AIT牽線美軍火商會晤藍委 徐巧芯：討論技轉合作

    2026/04/25 05:30 記者林欣漢、方瑋立／台北報導
    國民黨立委徐巧芯昨指出，有非常多重要的美方大型軍工企業直接表明，未來能夠將技術移轉到台灣，且雇用的是台灣人。（資料照）

    國民黨立委徐巧芯昨指出，有非常多重要的美方大型軍工企業直接表明，未來能夠將技術移轉到台灣，且雇用的是台灣人。（資料照）

    立法院二十三日朝野協商「國防特別條例」破局，攸關項目及金額的重要條文仍無交集，下週一將繼續召開協商。美國在台協會（AIT）二十三日也邀請數名藍委與廠商交換意見，國民黨立委徐巧芯昨表示，是美方很多相關產業鏈，包含無人機、AI廠商等，針對產業進行的座談，主要是台灣軍工產業未來的發展，與美國軍工產業鏈的合作，會中並未討論到軍購條例及數字。

    稱未討論到軍購條例及數字

    據了解，徐所指稱的美台「技轉」等合作，其實就涵蓋於在野黨審查及協商國防特別條例草案時，堅持要刪除的商售、委製等項目中，即國防部在兩次機密專報中的「台美共同研發及採購合作之裝備、系統」等其他七大類項目之中。惟基於台美默契，在美方未公布前，我方暫先列於機密預算，因此在公開報告中全數塗黑。

    國防部此前多次表示，八年期一．二五兆國防特別預算，是經多年籌劃，並與美方綿密溝通形成，籌購品項皆在完備供售意願、輸出許可、產能排程與交運期程後全盤完整規劃，以軍購、商售及委製管道籌獲不對稱戰力。國防部長顧立雄也一再重申，此次特別預算預計可帶動約四千億元經濟產值、創造約九萬個工作機會。

    徐巧芯指出，有非常多重要的美方大型軍工企業直接表明，未來能夠將技術移轉到台灣，且雇用的是台灣人，這個是非常重要的，過程中雙方有很深的討論，基於這場對話是一場私下研討會，她不便透露太多。

    徐巧芯表示，有一個非常清楚的訊號是，過去大家以為美國只跟國防部、民進黨互動，但是在野黨的重要性，現在已經被重視，而且提升到比較高的位階，在野黨也很願意跟這些產業溝通，因為要了解的不只是這次的軍購內容，而是台灣未來長期的軍工產業發展。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播