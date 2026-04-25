AIT牽線美軍火商會晤藍委 徐巧芯：討論技轉合作

國民黨立委徐巧芯昨指出，有非常多重要的美方大型軍工企業直接表明，未來能夠將技術移轉到台灣，且雇用的是台灣人。（資料照）

立法院二十三日朝野協商「國防特別條例」破局，攸關項目及金額的重要條文仍無交集，下週一將繼續召開協商。美國在台協會（AIT）二十三日也邀請數名藍委與廠商交換意見，國民黨立委徐巧芯昨表示，是美方很多相關產業鏈，包含無人機、AI廠商等，針對產業進行的座談，主要是台灣軍工產業未來的發展，與美國軍工產業鏈的合作，會中並未討論到軍購條例及數字。

稱未討論到軍購條例及數字

據了解，徐所指稱的美台「技轉」等合作，其實就涵蓋於在野黨審查及協商國防特別條例草案時，堅持要刪除的商售、委製等項目中，即國防部在兩次機密專報中的「台美共同研發及採購合作之裝備、系統」等其他七大類項目之中。惟基於台美默契，在美方未公布前，我方暫先列於機密預算，因此在公開報告中全數塗黑。

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國防部此前多次表示，八年期一．二五兆國防特別預算，是經多年籌劃，並與美方綿密溝通形成，籌購品項皆在完備供售意願、輸出許可、產能排程與交運期程後全盤完整規劃，以軍購、商售及委製管道籌獲不對稱戰力。國防部長顧立雄也一再重申，此次特別預算預計可帶動約四千億元經濟產值、創造約九萬個工作機會。

徐巧芯指出，有非常多重要的美方大型軍工企業直接表明，未來能夠將技術移轉到台灣，且雇用的是台灣人，這個是非常重要的，過程中雙方有很深的討論，基於這場對話是一場私下研討會，她不便透露太多。

徐巧芯表示，有一個非常清楚的訊號是，過去大家以為美國只跟國防部、民進黨互動，但是在野黨的重要性，現在已經被重視，而且提升到比較高的位階，在野黨也很願意跟這些產業溝通，因為要了解的不只是這次的軍購內容，而是台灣未來長期的軍工產業發展。

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