中國高德地圖爆資安風險 卓揆：可使用其他安全軟體

針對中國「高德地圖」危害國家資安，行政院長卓榮泰昨表示，現在有其他可安全使用的地圖軟體。（記者陳逸寬攝）

中國地圖應用程式「高德地圖」被認定危害國家資安，我國公務機關及國軍皆禁止使用。行政院長卓榮泰昨表示，政府雖無法馬上做出類似的民用APP，但現在有其他可安全使用的地圖軟體；國發會主委葉俊顯則說，有信心做出比高德地圖更好的APP，國發會將與數發部協調。

國發會將與數發部協調 有信心做出更好的APP

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立法院會昨天進行施政總質詢。廖偉翔質詢時表示，政府基於圖資、國安考量禁用高德地圖，他尊重行政院立場，但站在民眾立場，呼籲民眾「不要用」是沒有用的，因為高德地圖整合了所謂的AI紅綠燈辨識、AI智慧導航及AI街景建模等功能，政府編列四年新台幣一九〇〇億元的「AI新十大建設」預算，是否會整合出一個更好用的民用APP。

卓榮泰答詢說，他現在是使用Google Map，「AI新十大建設」包含十個核心項目，其中最頂端的是加強軟體登峰，目前正在處理，必須將軟體做得更好，「我不能夠馬上說，一定會做出一個類似這樣的APP，但地圖的APP，我們現在就有其他可以安全使用的。」

廖偉翔則質疑，「AI新十大建設」有所謂的智慧交通、緊急車輛救援，還有智慧景區、精準天候預測等，難道不能從中做到這件事。

葉俊顯則回應，這部分屬於AI軟體產業登峰，與全民智慧生活圈連結在一起，數發部會全力開發很多的APP軟體。

「有沒有信心做得比它（高德地圖）更好？」廖偉翔追問，既然政府認定高德地圖是境外敵對勢力的產品，就不能讓中國APP做得比我國的更好用，這攸關民間的競爭力，也是國家的尊嚴。葉俊顯強調，他有信心，也會與數發部一起來協調。

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