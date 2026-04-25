總統彈劾案 519投票 民進黨團：不會配合政治鬧劇

立法院昨舉行院會，朝野黨團同意於五月十九日上午十時進行賴清德總統彈劾案記名投票表決。（資料照）

立法院昨舉行院會，朝野黨團同意於五月十九日上午十時進行賴清德總統彈劾案記名投票表決，投票時間一小時。由於彈劾案是藍白兩黨團於去年提出，民進黨團昨表示，在野黨將憲政制度當作政治秀場，民進黨團反對此案，程序亦拒絕背書，不會配合這場政治鬧劇。

依憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員二分之一提議、三分之二以上決議，也就是七十六位立委投下同意票，即可聲請司法院大法官審理。進入憲法法庭後，再經大法官現有總額三分之二以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。但目前立法院一一三席，民進黨團佔有五十一席，彈劾案不會通過。

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民進黨團幹事長莊瑞雄受訪表示，民進黨現在最在意的是，希望讓攸關國家運作的總預算案加速審查，以及關係到全國二三〇〇萬人民身家安全、國防戰力提升的國防特別條例草案盡快有結論，因此對於國民黨搞的這齣政治鬧劇，民進黨團不奉陪、不會陪公子讀書，當天民進黨立委不會進場投票。

行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法後，國民黨團、民眾黨團去年底對賴總統啟動彈劾案程序，立法院會去年十二月二十六日表決通過彈劾案相關事務及時程。

全院委員會部分，已於今年一月十四日、十五日舉行公聽會，今年一月二十一日、二十二日由全院委員會召開審查會，領銜代表說明彈劾意旨，並邀請被彈劾人說明，但賴總統未出席。

根據彈劾時程表，全院委員會將於四月二十七日召開聽證會，邀請政府人員及社會上有關係人員出席表達意見且進行詢問；五月十三日、五月十四日則會在召開第二次審查會，同樣邀被彈劾人到場說明。最後院會於五月十九日舉行彈劾案投票。

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