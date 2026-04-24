軍購項目、金額無共識 27日再協商

立法院朝野黨團昨繼續協商國防特別條例，歷經數小時交鋒，全案僅第一條「立法目的」與最末條「施行期間」達成共識。（記者羅沛德攝）

藍白聯手 刪除「中共軍事威脅」、「國防產業」及「打造台灣之盾」

立法院朝野黨團昨繼續協商國防特別條例，歷經數小時交鋒，全案僅第一條「立法目的」與最末條「施行期間」達成共識。在國民黨、民眾黨聯手下，行政院版本「中共軍事威脅」、「國防產業」及「打造台灣之盾」等文字遭全數剔除；攸關建軍方向的採購項目及經費上限等深水區條文，因在野黨黨團堅持聚焦對美軍購並大幅壓縮預算規模，全數保留至下週一繼續協商。

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僅「立法目的」、「施行期間」達共識

針對第一條「立法目的」，國民黨立委牛煦庭主張以「因應敵情威脅及迫切之國防需要」取代行政院版「因應中共軍事威脅持續擴增」。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄質疑，台灣最大威脅就是中共武力擴張，刻意刪除「好像在閃躲什麼」。

民進黨團總召蔡其昌籲保留政院版「厚植國防產業」，主張國防產業不僅攸關安全，更可帶動中小企業發展；民眾黨團要求改為「厚植國防實力」。國防部長顧立雄提「厚植國防自主實力」、民進黨團書記長范雲提「厚植國防產業及實力」都遭在野反對。最終通過版本刪去「中共軍事威脅」、「國防產業」等字眼，行政院版「打造台灣之盾」、「加速擊殺鏈」及「打造非紅供應鏈」等論述亦全數遭刪。

最後一條條文施行期間則通過民眾黨團版本，至二〇三三年十二月卅一日止，並將行政院版「得經行政院核定延長」改為「得經立法院同意延長」。

至於「深水區」的四項條文，攸關金額及採購項目分歧嚴重；行政院版以七大類概括授權，涵蓋精準火砲、遠程飛彈、無人載具及AI指管通資系統；在野版本僅鎖定自走砲、海馬士等「美方已公開」的對美軍售品項。

莊瑞雄批在野版本「像網購點菜」、民進黨立委沈伯洋則質疑在野版刪去防空系統與無人載具，形同「買了手腳卻不要大腦」；國民黨立委馬文君則堅持，無人機等國防自主項目應回歸公務預算。

顧立雄：藍版條文毫無「加N」空間

經費上限差距同樣懸殊，行政院一．二五兆元對上民眾黨四千億元與國民黨三八〇〇億元，三方毫無交集。針對國民黨增列條文要求收到美方發價書才另提條例，顧立雄也重申，該條文毫無「加N」空間，形同限制只有目前公布的軍售案。

在預算執行與審計條文部分，經多輪折衝後達成共識。在野力推的預算流用須先經立法院同意獲納入條文。

此外，美國在台協會（AIT）處長谷立言前天拜會國民黨主席鄭麗文，鄭昨接受直播節目專訪時坦言，兩人「當然有談到軍購」，且談話非常「坦誠」；鄭也重申，國民黨對軍購的態度正向，發價書一到馬上處理，不會有任何的延宕。

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