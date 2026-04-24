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    首頁 > 政治

    中國高德地圖危害資安 政府機關禁用 數發部5月公布風險評測 籲民眾不要使用

    2026/04/24 05:30 記者鍾麗華／台北報導
    數發部昨表示中國高德地圖是危害國家資通安全產品，政府機關禁止使用。（記者王藝菘攝）

    數發部昨表示中國高德地圖是危害國家資通安全產品，政府機關禁止使用。（記者王藝菘攝）

    中國地圖應用程式「高德地圖」登台，新增可顯示「紅綠燈倒數計時」與3D街景功能，引發資安疑慮。數發部資安署長蔡福隆昨表示，依資通安全管理法，高德地圖是危害國家資通安全產品，政府機關禁止使用，五月將公布資安評測風險。

    個人定位、數位軌跡 恐外洩

    蔡福隆示警表示，「高德地圖」紅綠燈倒數功能，並不是因為和我政府交通號誌系統對接，而是運用各個使用者在路口停、起動的資料推算。但使用該軟體恐涉及敏感個人定位、數位行動軌跡資料外洩，呼籲民眾不要在台灣使用。

    行政院發言人李慧芝在行政院會後記者會表示，只要普遍存在資安風險的軟體，都在公務機關的禁止使用之列，目前相關機關將針對高德地圖進行資安檢測與風險評估，也建議民眾提高警覺，避免下載具有資安疑慮中國製應用程式。

    資料會回傳中國 被蒐集利用

    蔡福隆說，高德地圖的使用會有隧道定位、行動軌跡等資料，這些資料都非常敏感，且會回傳到中國伺服器，根據中國國家情報法、網絡安全法等規定，政府有權存取企業的相關資料，民眾也有義務配合政府相關情報蒐集工作，因此這些資料可能被中國政府蒐集、利用。

    蔡福隆指出，有關於高德地圖的資安風險部分，資安署會請相關單位檢測，預計檢測完畢後，五月中旬將開記者會，向民眾報告並提醒民眾特別要注意的資安風險。政府機關目前都禁止使用此產品。

    蔡福隆強調，高德地圖目前主要使用者主要是兩岸往返的台商，或赴中國旅遊的民眾，在台灣的使用者並不多。

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