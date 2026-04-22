《出席長老教會總會》 賴清德：推動全社會防衛韌性

台灣基督長老教會第七十一屆總會通常議會，昨天起三天在彰化舉辦，總統賴清德（中）在開幕儀式上，肯定長老教會是社會最堅實基石。（記者張聰秋攝）

台灣基督長老教會第七十一屆總會通常議會，昨天起三天在彰化舉辦，今年主題「同心愛基督、團結顧台灣」，展現族群多元與合一精神，總統賴清德在開幕儀式上，肯定長老教會是社會最堅實基石，他強調，面對複雜的地緣政治變局，沒有人能置身事外，為了守護台灣與區域的和平，政府持續推動全社會防衛韌性。

這場活動在彰基教學研究大樓的蘭大衛國際會議廳舉辦，六百多位國內外人士與會。賴清德指出，長老教會在台灣走過一六〇多年的恩典歲月，以基督之愛為根基，傳揚福音、深入人群，在醫療中扶持病苦、在教育中啟迪心靈、在文化中守護本土，在戒嚴時期以「三大宣言」，爭取民主、發揚本土價值、關心人權，陪伴台灣走過艱困的歲月。

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賴清德強調，當前面對複雜的地緣政治變局，全球社會都深受影響，沒有人能置身事外，為了守護台灣與區域和平，政府持續推動全社會防衛韌性，從民防體系、關鍵基礎設施防護、到完善避難機制，全面提升國家應變各種災害的能力。

針對長老教會落實「自助、互助、公助」的防災精神，支持政府推動防災士制度，賴清德說，感謝長老教會積極響應，讓信仰中的關懷，轉化為守護社會的行動力量，一起打造更具韌性的台灣，讓台灣成為安全、和平的應許之地。

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