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    首頁 > 政治

    蕭旭岑：國民黨有人長期A錢 自清稱「不能因此以為我也會做一樣的事」

    2026/04/22 05:30 記者劉宛琳、林哲遠／台北報導
    前馬英九基金會執行長蕭旭岑十七日上節目受訪稱「有人過去長年利用許多機會去A錢跟收回扣，黨內人盡皆知，別以為我在馬英九旁邊也會做一樣的事情」。（資料照）

    前馬英九基金會執行長蕭旭岑十七日上節目受訪稱「有人過去長年利用許多機會去A錢跟收回扣，黨內人盡皆知，別以為我在馬英九旁邊也會做一樣的事情」。（資料照）

    前總統馬英九指控前馬英九基金會執行長蕭旭岑違反財政紀律，蕭十七日上節目受訪稱「有人過去長年利用許多機會去A錢跟收回扣，黨內人盡皆知，別以為我在馬英九旁邊也會做一樣的事情」。對此，國民黨不回應。民進黨立委吳思瑤則表示，國民黨副主席蕭旭岑吃了誠實豆沙包，是否印證了吃錢、A錢就是國民黨的文化？

    蕭旭岑表示，這件事很簡單，事實只有一個，但「有心人士」不見得知道，以為抓到機會就可以傷害他，或者傷害他同事。

    蕭直言：「不能因為有人過去長年利用許多的機會去A錢跟收取回扣，這個我們黨內人盡皆知，就以為我在馬前總統旁邊也會做一樣的事！」他絕對不會碰不應該碰的錢，只要進入調查，相信很快就會還他清白，「當然有關人士也開始急了」，最近幾天不斷的去動員網軍或相關人士帶風向，這也無濟於事。

    有國民黨內人士解讀，蕭旭岑「黨內人盡皆知」的暗示十分明顯，就像作家楊渡感嘆君王晚年因昏聵遭到利用，此事已落入「有心人士」的私怨糾紛，而非公理之爭了。

    吳思瑤酸蕭吃了誠實豆沙包 印證A錢就是國民黨的文化？

    民進黨立委吳思瑤則表示，蕭旭岑現在是國民黨副主席，居然吃了誠實豆沙包，是否印證了吃錢、A錢就是國民黨的文化？對於國民黨的舊習，蕭應做出改革，而非拿此做為與馬辦之間鬥爭的工具，社會還是希望國家最大的在野黨是廉潔的政黨。

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