中共動員公協會要我吞「惠台」措施 學者：北京企圖影響縣市長選情

全國商業總會理事長許舒博明將召開「產業界對大陸近期惠台政策措施之看法」記者會，並動員旅行、旅館、食品、糕餅、水果、遊覽車等七大公協會代表出面表態。（資料照）

全國商業總會理事長許舒博明將召開「產業界對大陸近期惠台政策措施之看法」記者會，並動員旅行、旅館、食品、糕餅、水果、遊覽車等七大公協會代表出席，兩岸學者王智盛昨受訪表示，過去中國推出「惠台」廿六條、卅一條，也沒有台灣業者聯合出面表態，此應為首次，研判應是藉此施壓政府，企圖影響年底選情。

王智盛：透過特定人士串聯 施壓執政黨

中央警察大學國境學系教授王智盛說，過去中國祭出廿六條、卅一條「惠台」措施，都是「小恩小惠」，以「台灣單向到中國」為主，例如台灣農漁產品輸中、拉攏台青赴中創業就業等，不過，此次「惠台」十措施談到要台灣開放直航航點與觀光自由行，等於是「中國來台灣」的部分。

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王智盛分析，若明天的記者會，由商總出面，把觀光、旅行、遊覽車等業者都找出來，這種動員式聲援北京「惠台」措施的動作，過去不曾出現，應是第一次。過去沒有這麼大的動員，此次卻聯合七大公會，因為這些項目對中國而言，有助擴大中國對台統戰，台辦系統希望藉此達到KPI、業績，以證明國共交流是有用的。

王智盛強調，雖然業者站出來施壓，政府立場「該堅持的還是要堅持」，因為無論是航點或觀光，對岸動輒「說開就開、說禁就禁」，最後受傷害的還是民眾與業者，政府也要出來收拾善後，因此這些必須透過政府公權力協商，才能保障業者。

王智盛也認為，在「鄭習會」後，此次透過特定人士串聯，形塑成民進黨政府阻礙交流、阻礙相關業者生計，今年選舉時就可以對外宣稱政府阻礙業者，呼籲選民透過選票來教訓台灣政府，對中國來說，也可以有分化效果，等於是「一魚兩吃」、兩手策略同時進行。

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