賴瑞隆林園後援會成立 林岱樺任總會長

林園後援會成立，立委林岱樺（前左一）與許智傑（前右二）力挺賴瑞隆（前左二）。（記者洪定宏攝）

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨天下午在林園區成立首個後援會，逾兩千人力挺，由黨內初選的強敵立委林岱樺出任總會長，她不僅與許智傑陪同賴瑞隆一起進場，也致贈賴瑞隆好菜頭，林岱樺致詞期許賴瑞隆當選市長後，重新檢討推動林園區的都市計畫，落實林園區基礎建設及學生教育。

首個後援會 逾兩千人出席力挺

林岱樺表示，擔任立委廿五年來，總是在思考提升高雄的國際競爭力，讓年輕人有自信走向國際，也要減輕家庭負擔，讓長輩及孩童獲得妥善照顧，她更掛念林園區的發展，所以特別提醒賴瑞隆當選市長後，一定要檢討推動林園都市計畫，重視圳溝清淤、強化雨污水下水道、增設里民活動中心等，更要提升學生的雙語能力、進軍國際。

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賴瑞隆指出，林園不僅是高雄重要的工業重鎮，更是串聯高屏生活圈的門戶，每年創造超過數千億元產值，選擇從林園區出發成立首場後援會，象徵以產業根基為起點，推動高屏一體發展，打造經濟與宜居並進的國際城市，同時呼應「南方崛起，邁向國際」的市長選戰主軸。

賴提政見 推國7、捷運、導入AI

談及地方建設，賴瑞隆強調，將持續推動國道七號、小港林園線捷運及石化產業高值化，並導入AI等新興產業，增加工作機會，也要強化排水防洪、綠地開發，以及提升托育與長照等服務，讓林園區邁向宜居城市。

立委許智傑也力挺賴瑞隆，除持續監督國道七號進度，也要改善台八八快速道路壅塞；立委李昆澤推薦賴瑞隆出身勞工家庭，重視勞工權益；高雄市議長康裕成肯定賴瑞隆從政以來對林園區始終很重視。

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