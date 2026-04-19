民進黨內埔鄉長初選黨員投票 李明宗606票勝出

民進黨內埔鄉長初選黨員投票，有800多人參與。（記者葉永騫攝）

民進黨屏東縣內埔鄉長初選，十六日完成民調，昨天舉行黨員投票，有八百多人參與，結果前縣府客務處長李明宗以六〇六票大勝內埔鄉代鍾育杰二〇五票，二十日將合併計算，最高者獲得提名。

20日合算民調 積分高者獲提名

民進黨內埔鄉長初選競爭激烈，由於僅內埔鄉辦理黨內初選，檢調警全力查賄，候選人鍾育杰涉嫌集體旅遊，遭檢方傳訊，法官裁定鍾育杰二十萬元交保、導遊利秀琴十萬元交保，檢察官提出抗告發回，但十七日法官更裁連交保都不用，直接請回。

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根據縣黨部統計，內埔共有一千四百八十八名黨員，李明宗與鍾育杰兩人角逐，昨天一大早就有許多黨員就前往投票，結果李明宗六〇六票、鍾育杰二〇五票，相差四〇一票。

民進黨屏東縣黨部表示，由公司封存，十八日進行黨員投票，二十日將合算民調及黨員投票，積分較高者將獲得提名，並送交中央核覆，六月十日正式公告提名名單。

內埔鄉是屏東縣第一大鄉，人口超過五萬，向來綠大於藍。其中，李明宗是前屏東縣政府客家事務處長，從政起點為鄉公所機要祕書，回東片村選上村長，深耕地方，被縣長周春米延攬入縣府；鍾育杰是現任內埔鄉代表，本屆首度當選，轉換跑道投入鄉長選舉。

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