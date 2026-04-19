柯遭噴辣椒水？警：未發現攻擊

民眾黨創黨主席柯文哲說起台中辣椒水事件，強調眼睛還好只是有流淚。（記者劉曉欣攝）

民眾黨前主席柯文哲前晚陪同台中市議員參選人劉芩妤前往台中逢甲夜市掃街拜票時，傳出疑似遭人噴灑辣椒水攻擊。劉芩妤昨前往台中市警局第六分局報案，第六分局則表示，前晚有員警隨行，現場未發現有人噴灑辣椒水，掃街為行人徒步區，初步也無發現報案人所稱共乘機車的二名作案者，目前持續擴大調閱監視器釐清。

柯文哲昨天在彰化表示，希望大家冷靜，不要製造對立。台中市長盧秀燕則表示，台中是一個民主法治的地方，不容許任何人的安全受到侵害，已責成警方加速偵辦。

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劉芩妤表示，前晚到逢甲夜市掃街時，約八點四十八分感覺到強烈的刺鼻味道，周遭有約廿人都出現咳嗽等不適症狀。她坦承現場未看到有人拿出辣椒水攻擊，但空氣中確實出現刺鼻讓人不舒服的氣味；一名女志工則表示，懷疑有兩名男子騎摩托車噴灑辣椒水，希望警方調監視器查清楚。

台中市警局第六分局副分局長陳谷楓表示，前晚警方全程依規劃派遣警力隨行，現場並未發現有人噴灑辣椒水等動作，活動結束後，接獲參選人反映疑遭不明人士噴灑辣椒水，已立刻成立專案小組積極調查，到昨晚尚未發現所稱二人騎乘機車或可疑人士噴灑情形。

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