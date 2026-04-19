蕭旭岑事件 廖繼斌：馬覺得丟臉到習那邊

前二二八紀念館館長廖繼斌昨受訪說，馬英九為什麼會這麼生氣？「因為他覺得丟臉丟到習近平那邊去了」。（記者叢昌瑾攝）

馬英九前基金會執行長、國民黨副主席蕭旭岑被前總統馬英九指控違反財政紀律，基金會顧問、前二二八紀念館館長廖繼斌前天接受網路節目專訪時強調：「馬英九沒有失智」，才會批蕭旭岑「見利忘義」；廖昨受訪還說，馬英九為什麼會這麼生氣？「因為他覺得丟臉丟到習近平那邊去了」。對此，蕭回應，等調查結論出來就會真相大白，「我有絕對的信心」。

蕭：真相會大白

廖繼斌十七日接受網路節目專訪宣傳新書，專訪時透露最近見了馬好幾次，對馬的精神狀況非常了解，「馬英九能接受聯合報專訪，表示他沒有失智」。

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廖昨天出席新書分享會，也談及馬英九基金會近期的爭議。現場不僅有馬英九致贈的花籃，基金會代理執行長戴遐齡也現身。

廖繼斌直言，有些人去中國做生意，嘴巴說給台灣和平但順便賺點錢，被綠營罵買辦，有人不在意，但馬英九不行。馬這次為什麼會那麼生氣？「因為他覺得很丟臉，丟臉丟到習近平那邊去了」。

廖繼斌說，馬英九現在的心情「很糟、很嘔」，認為自己對蕭旭岑這麼好，結果被搞這一攤，「講到那對金童玉女，心情就超爛」。

蕭旭岑表示，董事會調查小組正在調查，等結論出來就會真相大白，至於對狀況只有片面了解的人，任何說法就沒有回應必要了。這些莫須有的指控，他一開始也一頭霧水，「但現在背後操作的人、所挾的怨一個一個浮出來了」。

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