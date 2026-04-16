《桃園市長選情初探》迎戰張善政 黃世杰加速整合拚翻轉

民進黨提名前法務部政務次長黃世杰參選桃園市長，挑戰國民黨籍現任市長張善政。 （記者劉信德攝）

記者鄭淑婷／特稿

民進黨桃園市長人選千呼萬喚始出來，確定提名曾任立委、法務部政務次長的在地子弟黃世杰，挑戰國民黨籍現任市長張善政，藍軍在黃世杰還是傳聞人選時，就迫不及待將他與SRF（固體再生燃料）「復辟」畫上等號，黃除了加快腳步整合地方基層、拓展知名度、端出政策牛肉，也得勇於直球對決藍軍攻擊。

桃園市升格後，市長選舉藍綠消長，二〇一四年鄭文燦以四十九萬二四一四票、五十一％得票率，打敗對手吳志揚，拿下綠營在桃市暌違已久的執政；二〇一八年鄭以五十五萬二三三〇票、五十三．四六％連任成功，且大勝對手陳學聖；二〇二二年藍綠白相爭，張善政得五十五萬七五七二票、五十二．〇二％選票，民進黨鄭運鵬四十二萬八九八三票、四十．〇三％，民眾黨賴香伶僅五萬四九二六票、五．一二％，張勝選入主市府。

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這次黃世杰對決張善政將是法律人對理工男的選戰，兩人都是學霸，也有選舉及市政實戰經驗，張挾現任優勢尋求連任，打市政牌，尤其本屆最後一年狂撒幣、政策買票，從加碼行政教師獎金、生生喝鮮乳到國中小教科書免費等，加上藍白合態勢底定，增加藍天變綠地的難度。

黃世杰在年輕及在地連結上，遠勝「新店市長」張善政，且黃父黃金德曾任桃園農田水利會總幹事，基層組織實力雄厚，黃世杰曾任鄭市府參議及顧問等職，後來當選桃市第二選區立委，二〇二四年因SRF議題延燒及地方分裂等問題連任失利後，獲賴清德總統拔擢出任法務部政次，儘管公忙，始終沒中斷地方服務。

黃世杰以前主場在楊梅及沿海行政區，綠營市長人選未定時，議員各挺山頭，如今黃獲提名，亟需快速提升知名度與地方整合，在最短時間整軍「桃園隊」，一步一腳印翻轉桃園；地方人士分析，黃、張皆是內斂型人物，這場選戰可能「很安靜」，得靠「小雞」發射火花、炒熱選情。

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