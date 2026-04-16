港男丁小琥來台發展組織 現退役6軍人淪共諜 最重判8年半

邱翰林（左）涉犯為大陸地區發展組織未遂罪，判刑八年六月，沒收十萬元犯罪所得。（資料照）

中國香港籍男子丁小琥多次利用商務、觀光名義申請來台，實則吸收我國現役、退役軍人刺探軍事機密，透過退役中校王文豪、譚俊明吸收同僚。高檢署去年十一月偵結，依國家安全法等罪，將丁等七人起訴，高院審理期間丁小琥病逝，裁定公訴不受理。高院昨宣判，六被告分別被處四年六月至八年六月徒刑。

丁男審理期間病逝 裁定公訴不受理

檢調查出，丁男受中共軍委政治部指示，來台發展組織，並透過地下匯兌洗入逾一一二萬元作為情報經費，吸收退役或現任軍官為核心成員；專案小組去年七月發動搜索約談，丁男等七人遭羈押禁見。高檢署去年十一月依違反國安法起訴丁男等七人，丁男於審理期間死亡，高院上個月裁定公訴不受理。

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高院昨宣判退役軍官王文豪、譚俊明分別依為大陸地區發展組織罪判處有期徒刑七年及七年二月，並沒收已繳交的犯罪所得五〇萬元及八萬三三八〇元。

此外，呂芳契因涉為大陸地區發展組織未遂罪遭判六年徒刑，沒收十七萬元犯罪所得；邱翰林犯同罪，判刑八年六月，沒收十萬元犯罪所得。楊千慧判處八年徒刑，並沒收十萬元犯罪所得。楊博智依陸海空軍刑法職務洩漏機密罪，判處有期徒刑四年六月，並沒收八萬元犯罪所得。

6被告分被量處刑度 沒收犯罪所得

高院認為，王文豪、譚俊明、邱翰林、楊千慧、楊博智於偵審期間自白犯行，符合減刑規定，呂芳契屬未遂犯，依法減刑。六人為現役或退役軍人，卻對國安造成重大風險，審酌無前科、犯罪動機、手段及家庭經濟等情狀，分別量處刑度，並宣告沒收犯罪所得。

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