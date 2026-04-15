外僑居留證續標示「南韓」 外交部：基於對等不調整

外僑居留證續標示南韓，外交部發言人蕭光偉昨日表示，基於對等原則，暫時不會調整。（資料照）

我國為反制南韓電子入境卡矮化我國名稱，三月將我國「外僑居留證」中原列「韓國」名稱標示調整為「南韓」。如今南韓已將電子入境卡中「前一出發地」、「下一目的地」移除，我國政府是否會隨之將外僑居留證中「南韓」更名回「韓國」？我國外交部發言人蕭光偉昨日表示，基於對等原則，現行列示方式沒有調整。

南韓核發的外國人登錄證，一直都將台灣名稱列為「中國（台灣）」，長達至少十年未改。南韓去年二月上線電子入境卡，在電子入境卡「出發地」及「下一目的地」欄位中，也將我國列為「中國（台灣）」。

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我國直到今年三月十八日才祭出反制，將我國外僑居留證中原列「韓國」名稱標示調整為「南韓」，並表態若南韓未能在三月底更正電子入境卡內容，將把台灣電子入國登記表中南韓英文調整為「KOREA（SOUTH）」。後續南韓政府直接將電子入境卡中的「出發地」、「下一目的地」移除，但外國人登錄證的「中國（台灣）」列示並未改動。

台宏復交？「持續接觸」

另外，宏都拉斯新任總統阿斯夫拉競選期間曾承諾與台灣復交，阿斯夫拉就任至今也近三個月。針對台宏復交，外交部拉丁美洲及加勒比海司長韓志正昨指出，宏國媒體近期反應強烈，陸續報導白蝦產業衝擊，相信阿斯夫拉是負責任總統，一定會看；台宏會持續接觸，再看後續發展。

韓志正說，我國當年與宏都拉斯斷交後，一直與反對黨保持聯繫，阿斯夫拉的政見就是與台灣復交，相信其步驟一定很謹慎。

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