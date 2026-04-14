基金會收「台商捐款」沒入帳？ 財政紀律風波 馬：不能鄉愿 要查清楚

馬英九基金會指控前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律，馬英九對此表示，雖然兩位當事人均已離職，但基金會不能作鄉愿來息事寧人，一定要調查清楚。（資料照）

馬英九基金會指控前執行長蕭旭岑（現任國民黨副主席）、王光慈違反財政紀律，基金會昨在董事長馬英九要求下召開臨時董事會，但因為人數不足未成會。基金會會後聲明，律師報告認為蕭、王兩人違反財政紀律的重大事證非常明確；馬英九則表示，雖然兩位當事人均已離職，基金會不能作鄉愿來息事寧人，一定要調查清楚。

馬還說，為了澄清真相，以正視聽，他請前國安會秘書長金溥聰代表他，必要時主動出面對外界說明。

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馬英九昨親自出席指出，臨時董事會是他決定召開的，有兩個目的。一，新聘廖繼斌、戴遐齡、賴幸媛、邱淑媞四位董事，必須經過董事會同意；二是請三人調查小組，把蕭、王涉嫌違反財政紀律案的調查進度說明清楚，讓證據來說話。

馬英九表示，基金會過去這段時間發生的一些違反財政紀律案件，一定要「勿枉勿縱」、「公平公正」調查清楚。雖然兩位當事人均已離職，基金會不能鄉愿來息事寧人，如果沒犯錯，就應該還他們清白；如果有犯錯，就應該把事情徹底調查清楚，因為這關乎到他一生最重視的清廉操守。

強調周美青從不介入公務

馬英九強調，基金會成立是為了公益，董事長和所有員工都不能做違反成立目的的事，更不能藉基金會謀私利，這件事情就是單純整頓基金會內部財政紀律的問題，他決不容忍有人違法，更重要的是這是基金會內部的公務，「我要特別聲明我的妻子周美青從來不介入我的公務，我的其他家人不能、也不會介入我的公務。」

馬英九指出，這一個多月來，媒體對基金會的報導，很多內容與事實不符，他簡單還原事發經過。他在今年的一月中發現基金會的運作，已經產生重大財政紀律問題，令他痛心疾首，因為「清廉」是他做人做事最基本的原則。因此，他才主動找到董事高華柱、舊屬金溥聰商量解決之道，後來才在二月廿五日召開會議，並要求蕭、王兩人辭職。

對於會計師報告稱出現來源不明的所謂「台商捐款」，無入帳紀錄。基金會調查小組成員、董事李德維指出，這部分在上次董事財務報告有提出來，三人小組希望見到正反雙方後再做判斷，在這之前不會妄下定論。

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