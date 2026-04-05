監院人事案 民進黨團：立院若消極不行使同意權恐違憲

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄昨受訪表示，立法院若消極不行使同意權，導致監察院無法運作，已經有違憲疑慮。圖為監察院。（資料照）

莊瑞雄籲在野黨修憲 勿讓國家空轉

監察院第六屆監委任期將於七月卅一日屆滿，總統府日前發函各政黨推薦監委人選，國民黨、民眾黨接連表態不會推薦。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄昨受訪表示，立法院若消極不行使同意權，導致監察院無法運作，已經有違憲疑慮，呼籲在野黨若真心要改革，就正面修憲，不要用不作為讓國家空轉。

民眾黨主席黃國昌三月中旬表示，民眾黨團已提案廢除監院、並獲通過成立修憲委員會，踐行民進黨過去曾大聲疾呼廢監察院的主張，因此將婉拒推薦，同時批評民進黨政府背棄承諾，仍展開提名作業，還虛情假意函請民眾黨推薦人選，簡直麻木不仁、莫名其妙。

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民眾黨主張廢監院 不推薦人選

「政黨可以有政見，但不能把憲法義務當籌碼。」民進黨團幹事長莊瑞雄受訪表示，民進黨一貫主張修憲廢除考試院與監察院，但在憲法尚未修改前，監察院仍是憲政機關，總統依法提名，立法院就有審查義務。

目前立院關於廢除監院的修憲提案有兩案，一是民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強等人擬具「中華民國憲法增修條文第三條、第四條及第七條條文修正草案」，提案廢除監察院，將憲法有關監察院的職權移至立法院。另一案為民進黨立委陳亭妃等人提案，將監察院、考試院兩院職權整併入行政院與立法院，明定行政院設獨立機關，掌理國家考試及公務人員銓敘、撫卹、選用等法制事項；立法院司職調查、彈劾、糾舉、糾正，以及審計之權。

對於是否廢除監察院，國民黨主席鄭麗文曾表示，目前沒有任何修憲的準備，國民黨團人士則表示，修憲案尊重每位委員的個人意願，黨團開放立委以個人身分連署，但修憲案交付表決時，仍須四分之三出席、四分之三決議，得看綠營的態度。

對於國民黨主張「廢人不廢院」，拒絕推薦監委人選。莊瑞雄批評，這更是自相矛盾，沒有監委，監察權如何運作？一邊要制度存在，一邊讓它停擺，等同讓國家機關空轉。他強調，在野黨若真心要改革，就正面修憲，提出修憲方案接受檢驗，而不是用杯葛讓憲政停擺，讓國家空轉。

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