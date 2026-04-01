為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中市長選舉 國民黨江啟臣對決民進黨何欣純

    2026/04/01 05:30 記者劉宛琳、蘇孟娟／綜合報導
    國民黨昨公布台中市長黨內協調民調結果，立法院副院長江啟臣擊敗立委楊瓊瓔，將代表國民黨參選，對決民進黨參選人何欣純。（記者塗建榮攝）

    國民黨昨公布台中市長黨內協調民調結果，立法院副院長江啟臣擊敗立委楊瓊瓔，將代表國民黨參選，對決民進黨參選人何欣純。（記者塗建榮攝）

    黨內協調民調 江擊敗楊瓊瓔

    國民黨昨公布台中市長黨內協調民調結果，立法院副院長江啟臣擊敗立委楊瓊瓔，將代表國民黨參選，對決民進黨參選人何欣純。楊瓊瓔表示尊重初選結果，「我完全支持江啟臣副院長」。由於雙方協議不公開民調數據，黨中央僅公布結果，與前次公布宜蘭縣長初選時相同。

    台中市長盧秀燕昨肯定楊瓊瓔展現絕佳運動家、政治家精神，恭喜江啟臣將任重道遠。她說，「初選結束就是勝選開始」，接下來一定要團結努力爭取支持，贏得最後勝選。

    江致電表感謝 楊：尊重初選結果

    江啟臣表示，過程當中有競爭，但總是會有一個好的結局出來；黨內的競爭已經結束，這是另外一個階段的開始，也是團結的開始。大台中的未來正處於關鍵的時刻，未來台中要繼續升級轉型，要邁向國際的城市，我們不能等待，此時此刻我們一起團結啟程。

    是否會帶職（副院長）參選到底？江啟臣說，這些都多慮了，不管什麼人來參選，或是什麼樣的職務，一切都有法律的規定，也有相關的程序可循。

    江還說，他特別打電話給楊瓊瓔表達感謝，同時也拜託她，在接下來的競選工作上能夠全力協助。

    楊瓊瓔表示，「我完全支持江啟臣副院長」，這一次的「類初選」已經翻頁，但台中更好的願景，永遠在她心中都是進行式，「我尊重民意，也尊重初選的結果」。她強調，勝者就是提名人，敗者就是助選人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播