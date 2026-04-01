中市長選舉 國民黨江啟臣對決民進黨何欣純

國民黨昨公布台中市長黨內協調民調結果，立法院副院長江啟臣擊敗立委楊瓊瓔，將代表國民黨參選，對決民進黨參選人何欣純。（記者塗建榮攝）

黨內協調民調 江擊敗楊瓊瓔

國民黨昨公布台中市長黨內協調民調結果，立法院副院長江啟臣擊敗立委楊瓊瓔，將代表國民黨參選，對決民進黨參選人何欣純。楊瓊瓔表示尊重初選結果，「我完全支持江啟臣副院長」。由於雙方協議不公開民調數據，黨中央僅公布結果，與前次公布宜蘭縣長初選時相同。

台中市長盧秀燕昨肯定楊瓊瓔展現絕佳運動家、政治家精神，恭喜江啟臣將任重道遠。她說，「初選結束就是勝選開始」，接下來一定要團結努力爭取支持，贏得最後勝選。

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江致電表感謝 楊：尊重初選結果

江啟臣表示，過程當中有競爭，但總是會有一個好的結局出來；黨內的競爭已經結束，這是另外一個階段的開始，也是團結的開始。大台中的未來正處於關鍵的時刻，未來台中要繼續升級轉型，要邁向國際的城市，我們不能等待，此時此刻我們一起團結啟程。

是否會帶職（副院長）參選到底？江啟臣說，這些都多慮了，不管什麼人來參選，或是什麼樣的職務，一切都有法律的規定，也有相關的程序可循。

江還說，他特別打電話給楊瓊瓔表達感謝，同時也拜託她，在接下來的競選工作上能夠全力協助。

楊瓊瓔表示，「我完全支持江啟臣副院長」，這一次的「類初選」已經翻頁，但台中更好的願景，永遠在她心中都是進行式，「我尊重民意，也尊重初選的結果」。她強調，勝者就是提名人，敗者就是助選人。

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