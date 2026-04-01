陸委會：中共併台野心 不會因某個會面改變

對於鄭習會，陸委會主委邱垂正昨天於立法院受訪表示，「和平可以有理想，但是不能幻想」。（記者塗建榮攝）

提醒國民黨 勿落入中共統戰分化的陷阱

國民黨主席鄭麗文將於四月七日至十二日率團訪中。陸委會主委邱垂正昨表示，中共消滅中華民國、併吞台灣的圖謀野心，或對岸所說的「歷史任務」，不會因為台灣某個政黨或任何人的見面、互動就可以改變的，提醒國民黨不要落入中共統戰分化的陷阱。

顧立雄：國軍會以備戰達到避戰

國防部長顧立雄受訪指出，國防部的基本立場是要強化台灣的自我防衛能力，不要成為印太地區國家集體嚇阻的破口，國軍會以備戰來達到避戰的目的，以實力追求和平。

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邱垂正表示，中共持續對台灣的敵意是有增無減，此時此刻國民黨要赴中會見中共領導人，陸委會要提醒呼籲，要守護中華民國國家主權尊嚴，以及保護台灣得來不易的自由民主生活方式，政府也會針對整個事態的發展，緊密關注且有效因應。

邱說，中共消滅中華民國、併吞台灣的圖謀野心，或對岸所說的「歷史任務」，不會因為台灣某個政黨或任何人的見面、互動就可以改變的，提醒國民黨不要落入中共統戰分化的陷阱，不要全盤接受他們的政治主張，接受中共的敘事，如此對內可能分化台灣的團結，動搖民心士氣，更是對國際社會傳遞錯誤的訊息，誤導國際視聽。

邱垂正強調，陸委會呼籲任何團體，未經政府授權，不得與對岸進行涉及政治性的協議，以及與政府公權力有關的事項。「和平可以有理想，但是不能幻想」，和平應該是建立在堅實的實力、堅定的決心，以及充分的準備，而不是把和平建立在對中共領導人的善意上，這樣對台灣是最大的風險。

對於鄭麗文表示，全世界都是奉行「一中政策、不支持台獨」的共同共識。邱垂正表示，這個就是完全呼應中共對台的敘事與主張，中共版的九二共識，就是兩岸同屬一中，共謀國家統一在「一國兩制台灣方案」上，所謂的九二共識、一中原則、一國兩制，就是對台「三位一體」的政策，就是沒有中華民國生存的空間，呼籲國民黨必須守護中華民國的主權尊嚴。

卓駁鄭：全世界沒有都奉行一中

立法院昨繼續進行施政總質詢，卓榮泰在答覆民進黨立委邱議瑩質詢時指出，國人不贊成九二共識成為大家的共識，也沒有全世界都奉行一中，若帶著「一中」、「九二」這兩個帽子而去，這場談判注定對台灣不會有利的。

卓榮泰質疑，在四月七號言論自由日，鄭麗文卻去到一個言論不自由的國家，這也是對方安排的，明顯就在挑動國內的神經。

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