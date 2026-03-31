賴接見美國參議員訪團：國防預算遭延宕 自我防衛決心不變

總統賴清德昨接見美聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏亨及共和黨參議員匡希恆所率跨黨派訪問團，他向美國友人保證，政府對提升自我防衛能力的決心和承諾沒有絲毫改變。（取自總統府）

在中國對台軍事壓力升高之際，美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏亨及共和黨參議員匡希恆昨率跨黨派議員訪台。賴總統接見訪團時表示，台灣的國防特別預算條例經得起嚴格檢驗、也獲得國內逾六成民意支持，卻因政治因素在立法院審議延宕，他要向美國友人保證，政府對提升自我防衛能力、加強台美合作、確保國家安全的決心和承諾沒有絲毫改變。

賴清德表示，非常感謝四位參議員長期關注印太區域安全，並持續在國會提出、連署多項友台議案。美國最新「國家安全戰略」明確點出台灣是印太地區和平與繁榮的樞紐，台灣也非常了解「唯有實力才能帶來和平」，面對威權主義與日俱增的威脅，我們國家安全政策的核心原則，就是強化自我防衛的能力，深化與美國等友盟國家的安全合作，並致力維持台海和平穩定。

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賴清德說明，為展現自我防衛決心，台灣正有序增加國防支出，今年國防預算按照北約標準將超過GDP的三％，預計二〇三〇年前達到GDP五％。去年十一月也宣布將推動八年四〇〇億美元的國防特別預算，主要目標就是建構「台灣之盾」，這項特別預算經國防部充分評估規劃，並和美國討論軍購內容，納入對本土國防產業投資、整合台美在人工智慧及國防產業的各項合作，國防與經濟相輔相成，才能壯大國家整體力量，「因此我一再強調，特別預算不能夠打折，也不能夠再等待」。

賴清德強調，正在立法院審議中的國防特別預算條例獲得超過六成國內民意的支持，但因為政治因素導致立法院審議時程的延宕。以對美國採購海馬士火箭系統為例，發價書原本這個月底到期，感謝美國同意稍微延期，但如果發生延宕，對於強化不對稱戰力將造成非常嚴重的影響。

賴清德表示，特別感謝來訪的四位參議員在內，美國跨黨派議員的個別及聯合行動，表達對台灣政府所提出的國防特別預算的支持，以及對立法院審議國防特別預算條例的關切及諍言，也彰顯台美之間堅若磐石的友誼。

自助者人恆助之 籲朝野支持特別預算

賴清德向訪賓及美國友人保證，政府對提升自我防衛能力、加強台美合作、確保國家安全的決心和承諾沒有絲毫改變，在這個重要時刻，他要呼籲立法院，不分黨派一起支持政府完整的國防特別預算規劃，向國際社會、尤其堅定支持台灣的美國政府及國會，傳遞台灣無懼威脅、提升自我防衛能力的決心與承諾，為「自助者人恆助之」做出最好的詮釋。

最後，賴提到，今年是美國建國二五〇週年，也是台灣總統直選三十週年，「美國獨立宣言」不僅宣告「天賦人權」的重要意義，更證明自由人民的意志能改寫歷史，今日台美擁有的自由繁榮社會並非偶然，是無數人奮鬥的結晶；在慶賀之際，更要加倍珍惜這份跨國界的友誼，並守護彼此共享的價值。

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