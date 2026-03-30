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    首頁 > 政治

    接受本報專訪》外界質疑國民黨反對軍購 盧：個人不能代表全部

    2026/03/30 05:30
    對於軍購案，台中市長盧秀燕接受本報專訪時表示，她和美方提到，每個政黨都有不同的政治人物不同的信念，「可是個人不能夠代表全部」。（記者廖耀東攝）

    對於軍購案，台中市長盧秀燕接受本報專訪時表示，她和美方提到，每個政黨都有不同的政治人物不同的信念，「可是個人不能夠代表全部」。（記者廖耀東攝）

    記者劉宛琳、蘇孟娟、唐在馨／專訪

    國民黨提出黨版三八〇〇億元+N的國防特別條例草案，與行政院一．二五兆元版本相差甚遠，外界質疑國民黨反對軍購。對此，台中市長盧秀燕接受本報專訪表示，她和美方提到，每個政黨都有不同的政治人物，不同的政治人物會有不同的表達或不同的信念，「可是個人不能夠代表全部」。

    目前朝野的軍購版本，在預算金額部分，行政院版是一．二五兆元、民眾黨團版為四〇〇〇億元、國民黨團版則為三八〇〇億元+N，而國民黨團版的金額也是黨主席鄭麗文領導的黨中央所堅持的立場。

    盧秀燕表示，現在台灣內部變動得非常的急遽，所以美國在做台灣研究的時候會做得更細膩，希望掌握更正確的聲音。她這次到美國去，有一部分就是要傳達台灣內部真實的狀況及真實的聲音，可以增加彼此的互信、了解，還有彼此的合作。

    盧秀燕表示，美方在做台灣研究，或是台灣要轉達自己內部最大的公約數，「應該要真實」。譬如說現在台灣有些人懷疑台灣內部有「疑美論」，可是透過民調可以看出，七十七％的民眾是支持我們和美國的互動及交往的。

    逾六成民眾挺向美軍購

    這才是台灣最主流民意

    盧秀燕表示，以軍購來說，在她出訪前的民調有六十一％的民眾是支持台灣繼續加強軍購，尤其是向美方採購。這些數字可以說明台灣的主流民意，它是科學數據，這就是台灣內部最大、最主流的聲音，她建議美方應該要看看台灣的主流民意和主流的聲音，美方非常的認同。

    盧秀燕強調，不同的政治人物也許會有不同的表達，但最重要的民意在哪裡、最主流的聲音在哪裡，這是台灣內部要正視的，同時也是美方應該要正視的。

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