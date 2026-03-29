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    首頁 > 政治

    海馬士首期款支付後天到期 立委籲韓國瑜速召集協商

    2026/03/29 05:30 記者陳政宇／台北報導
    台灣增購海馬士多管火箭系統發價書付款截止日將於後天到期，取得時程面臨延宕危機。（資料照）

    台灣增購海馬士多管火箭系統發價書付款截止日將於後天到期，取得時程面臨延宕危機。（資料照）

    民進黨團：打破冷凍期 提早處理

    國防特別條例多項條文皆保留待協商，而台灣增購海馬士多管火箭系統（HIMARS）發價書付款截止日將於三十一日到期，面臨延宕危機。民進黨團表示，只要朝野有共識即可提早處理，打破一個月冷凍期，期盼立法院長韓國瑜盡快召集協商通過，在野黨朝符合國家最大利益的方向推進，軍購、商購與委製缺一不可。

    立法院聯席委員會上週審查國防特別條例草案，多數關鍵條文皆保留送交黨團協商。據「立法院職權行使法」規定，議案自交黨團協商逾一個月無法達成共識者，由院會定期處理。即所謂「一個月冷凍期」。

    外委會民進黨召委陳冠廷受訪指出，審議期程當然希望能加快，但核心是條例包括商購與委製，民進黨在接下來一個月的協商期會全力溝通，期待在野黨能夠調整到接近行政院版本。預算會在條例通過後審查監督，但若條例沒有彈性，對於未來國防將有負面影響。

    民進黨團副幹事長陳培瑜也說，一個月冷凍期並非必要，只要朝野黨團有共識，可以提早協商，把冷凍期的時間縮短，而韓國瑜春節期間向美方議員承諾，將國防特別條例列為最優先議案，盼能盡快召集協商通過。她提到，在野黨立委對軍購案一定也面臨壓力，這股壓力不僅來自美方，也來自國內選區的民意期待。

    王定宇：軍購延宕 唯一得利是共軍

    對於海馬士等軍購品項首期款支付將屆期，民進黨立委王定宇提醒，美國戰爭部表達很難給予展延，若錯過這個戰略窗口，整體簽約期程將延到年底；歐洲、日本等國防預算幾乎倍增，海馬士更是各國搶著要的先進軍事裝備，台灣的順序恐將從優先移到後面，取得裝備的時程不只差半年，可能會有非常嚴重的延後，影響我國安全、以及對中共的嚇阻力。

    「藍白立委這樣做到底為了什麼？唯一得利的只有中共解放軍」，王定宇強調，美國願意把台灣放在最優先名單，若延宕對互信機制的傷害無可估量；國民黨立委只弄了一份緊急授權、卻不給予半毛錢，首期款若無法源依據要如何付款？這已經不是擔憂、無奈或憤怒可形容。

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