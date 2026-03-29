何欣純陪蔡回豐原 與老鄰居敘舊

民進黨立委何欣純陪前總統蔡英文（右二）到訪廟東夜市。（記者張軒哲攝）

前總統蔡英文卸任後，仍舊關心台灣地方產業，她繼一月底至台中市東勢民宿過夜後，昨在立委何欣純陪同下，到台中進行兩天一夜訪問。蔡重返二〇一四年擔任民進黨主席期間租屋的豐原「德川家康」社區，與老鄰居茶敘，並向山海線民眾推薦將代表民進黨參選台中市長的何欣純。

蔡任黨主席曾租在德川家康社區

二〇一六年總統大選前一天，最重要的車隊遊行，就是從德川家康社區出發，何欣純與市議員謝志忠昨陪同蔡英文參加德川家康社區茶敘，蔡英文時隔十年重返舊時地，吸引逾百名住戶排隊合影。她致詞說，德川家康社區是一個很溫暖的地方，因為以前總選舉選到三更半夜才回來，回到這裡，就有一種回到家的感覺，自己卸任總統後，專程來看看豐原有沒有改變。

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蔡英文喜歡貓狗，她也跟住戶分享飼養小動物經驗。由於德川家康社區規定貓狗在社區公設區域不能落地，住戶笑稱，如果蔡搬回來住，她的貓狗可以落地，蔡英文說「我現在不是總統，沒叫特權，這是溫情。」

蔡英文隨後參拜慈濟宮媽祖，與廟方幹部合影，並到訪廟東商圈，受到攤販跟民眾歡迎，有攤販高喊「總統，我愛你！」展現高人氣。蔡英文今天將參加清水鰲峰山健行活動。

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