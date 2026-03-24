蕭旭岑被馬辦切割？ 鄭麗文：不會讓賊人得逞

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

馬英九基金會董事長、前總統馬英九日前聲明，指基金會前執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑與「前員工」王光慈已經離職，未來蕭、王兩人言行不能代表基金會與馬英九的立場，引發外界諸多揣測。國民黨主席鄭麗文昨直言，始作俑者是「藍營的、本來馬英九身邊的人」，過去就對國民黨造成很多無法恢復的傷害，是這個人慣用的風格，過去也做很多這樣的事情。對此，馬辦方面沒有回應。

鄭：始作俑者是本來馬英九身邊的人

鄭麗文表示，此事她在第一時間就知道，很心疼蕭旭岑一心一意要保護馬英九顧全大局，國民黨了解也希望事情越早圓滿落幕越好。蕭沒有犯錯，自己當然力挺到底，不會讓「賊人或有心人士得逞」，這種「小人步」不可能中計、自亂陣腳，這些招數只會讓黨內更團結。

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馬英九基金會日前聘請台北市立大學教授戴遐齡擔任執行長，聲明特別提到，戴「人品端正，操守清廉」，引發外界聯想。鄭麗文昨天以「正派」來形容蕭旭岑，指自己非常了解也信任蕭，蕭正派且兩岸論述非常熟悉，對國民黨忠心耿耿，保護馬也讓蕭心無旁騖的專心黨務，其實蠻單純的。

鄭麗文說，一個黨這麼大，一定內部會有不同意見，對她當選黨主席不以為然，這是難免，關心鄭麗文、國民黨的朋友可以不必太憂心，國民黨不是一言堂，更不可能像賴清德總統「德意志」的作風，國民黨比起過去真的很團結。

另外，鄭麗文盼今年上半年訪中促成「鄭習會」，黨內憂心影響年底地方選舉。鄭表示，她不是每天矇著眼睛在做黨主席，水溫是什麼，比誰都有更直接的感受，這也是為什麼她說兩岸交流與和平，當然是選舉的大利多，「難道這不是大家最期待的事情嗎？如果要確認兩岸會往和平的方向走，來自中國大陸領導人習近平的背書表態不重要嗎？」

鄭麗文表示，這不可能只有國民黨一廂情願，所以來自於中共清楚的表態、真正的誠意與善意，怎麼會不重要？這件事是要繼續一步步延續下去的，這也是她參選黨主席最主要的論述主張與政見，也是為什麼能得到超過五成的選票並當選黨主席的原因。

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