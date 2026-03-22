明審軍購》國民黨團堅持3800億版 藍委：沒有其他版本討論空間

曾反映地方都在罵軍購和總預算的國民黨立委柯志恩表示，未來會適時集合大家的力量，因為大家都認為這個問題需要來解決。（資料照）

立法院外交及國防委員會明起將安排三天併案審查朝野各版本國防特別條例。國民黨團堅持黨版三八〇〇億元＋N，藍委坦言，「沒有其他版本的討論空間」，民眾黨團也僅納入美方宣布要賣給我國的武器。不過，曾反映地方都在罵軍購和總預算的國民黨立委柯志恩表示，未來會適時集合大家的力量，因為大家都認為這個問題需要來解決。

柯志恩：很多民眾認為軍購應更積極

本會期加入外交及國防委員會，身兼國民黨發言人的立委牛煦庭表示，國民黨會以黨版為基礎進行討論，依照發價書為原則，分階段處理。黨內立委指出，黨中央很堅決，應該沒有其他版本的討論空間，還有藍委自嘲，「不然廣告時間主席要點名了」（指黨主席鄭麗文在接受直播專訪時點名桃園市議員凌濤）。

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柯志恩表示，不只是她，還有國民黨很多區域委員在跑地方行程的時候，都會有一些地方群眾認為總預算和軍購應該有更積極的做法，「我只是適時的把真正在地人的心聲反映給黨團」，黨團就是一個大鳴大放的地方，大家有什麼說法都可以做討論，她只是充分反映自己所聽到的聲音。

柯認為，未來在總預算跟軍購的部分，會有一個特別的時間，集合大家的力量，「因為大家都認為這個問題是需要解決的」。

民眾黨團總召陳清龍表示，民眾黨團的立場很清楚，支持國防自主，但不允許貪污腐敗，民眾黨團版本除完整將美國宣佈要賣給我國的武器納入，亦有完整的監督機制，要求特別條例通過後，行政院應至立法院清楚說明軍購項目到貨情形、交貨期程及對財政衝擊的影響評估等。

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