華勒沙：中國若對台動武 必然會失敗

總統賴清德（右二）昨日接見波蘭前總統華勒沙（左二）等一行人，感謝他三十年來始終和台灣站在一起。（總統府提供）

會見華勒沙 總統：期盼台波在民主防衛等領域深化合作

諾貝爾和平獎得主、波蘭前總統華勒沙昨受訪表示，中國不應該對台灣動手，如果中國真的動用武力，那他們必然會失敗，這只是時間問題，俄羅斯就是前例。

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賴清德總統昨會見華勒沙，期盼台波在民主防衛、社會韌性、經貿科技、供應鏈安全等領域深化合作，共同為全球民主與和平做出更多貢獻。華勒沙表示，台灣與波蘭面臨同樣艱困的處境，但任何解決方案都不應由外界提出，台灣的未來應由台灣人民自己決定。

民粹主義興起 華勒沙：選出不好的人

華勒沙為波蘭首任民選總統，他昨天在玉山論壇場邊受訪表示，我們必須理解我們現在生活的這個時代，正如他在玉山論壇中的演說提及，共產主義已經沒有退路，二戰後重整的世界秩序面臨瓶頸，過去蘇聯與美國二元對立的世界也幾乎終結。

華勒沙說，他們這代人必須破壞舊秩序，才有建立新秩序的空間，當年沒人相信戰爭與革命，他們必須說服彼此去創造更好的世界，但過去的重整對現在來說已經不適用，甚至現在的民主制度也無法完全符合當前人類的需求。

對於右翼民粹興起的現狀，華勒沙認為，民粹主義興起正是因為人們在尋求解方，當過去資訊有限時，人們容易相信民主與政治家，但現在多元資訊揭露了政治家的真面目，人們反而不願相信民主。因此民粹主義興起，人們支持煽動者，甚至選出了非常不好的人。

華勒沙認為，在二元對立的世界瓦解後，世界不會留下一片斷垣殘壁，一定會想辦法重建，美國、中國、俄羅斯這三大強權國家不願接受二元對立的世界局勢，希望轉變為一國獨大的局面，若俄羅斯在烏俄戰爭中勝出，俄羅斯就會成為世界霸主；若中國併吞台灣，就會是中國取勝；美國試圖藉干涉他國爭取世界主導權。

兩岸未來 華勒沙：台灣提供較好解方

華勒沙強調，武力的方式無法解決任何問題，共產主義、蘇聯過去曾取得龐大的勝利，過了五十年後最終瓦解。他回顧，儘管當時沒人相信波蘭的「團結工聯」能夠成功，但是歷史證明「團結工聯」最後還是贏得勝利，瓦解了蘇聯、讓華沙公約組織破裂。

華勒沙警告，中國不應該對台灣動手，如果中國真的動用武力，那他們必然會失敗，這是時間問題，俄羅斯就是一個前例。

華勒沙建議，中華民族採用中華思想中較好的解決方案，而台灣正好提供各種較好的解方，中華民族應接受台灣方案，台灣也會因此更強大。

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