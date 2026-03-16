温世政憂茶農生計 賴清德承諾解決垃圾問題

總統賴清德（右）出席「大台北國際牙展暨學術年會」晚宴，賴清德大力讚賞民進黨南投縣長參選人溫世政（中）。（記者王藝菘攝）

民進黨南投縣長參選人温世政卸下新北市牙醫師公會理事長職務，昨天晚間出席大台北國際牙展暨學術年會晚宴，致詞提及心路歷程，非常擔憂茶農生計可能受名間焚化爐影響，在場的總統賴清德承諾，會協助南投解決垃圾問題。

温︰南投鄉親說服他參選

南投縣因缺乏垃圾處理設施，縣府規劃在名間鄉設置焚化爐，但選址、生態影響引起爭議。温世政說，茶農告訴他「要是焚化爐蓋起來，茶葉都會被污染，茶也種不了。」

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温世政提到，與參與座談的茶農握手時，看到一位茶農的食指、中指有舊傷，一問之下才知道是做茶時被機器夾斷，不知斷指應該要泡生理食鹽水，和朋友騎機車到醫院時，斷指已經接不回去了。當時我聽了很難過，不明白南投縣為什麼連最基本的外傷急救都做不來。

縣府規劃 名間設焚化爐引爭議

温世政說，對於是否參選南投縣長天人交戰，但最終是南投鄉親說服了他，希望能夠成為這些鄉親後盾。

賴清德總統表示，一直以為是自己說動了温世政，沒想到是南投鄉親說服他參選，「如果温世政當選，世界衛生組織八十歲要有二十顆牙齒的目標，從南投先來完成！」

賴清德總統說，行政院政務委員陳時中同樣是牙醫出身，在疫情間表現出堅毅不拔的精神，是牙醫師的榜樣，相信温世政會為南投帶來改變，而他也會從多元管道、措施幫忙解決名間焚化爐問題。

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