蔡：面對變局 台灣需要競爭力、韌性與自信

前總統蔡英文昨表示，台灣面對變局，除了需要競爭力，更需要韌性與自信。（資料照）

前總統蔡英文昨晚於台灣勵志協會年會以「變動世局下的台灣」為題，發表演說。蔡指出，台灣面對變局，除了需要競爭力，更需要韌性與自信，並提及國防與社會韌性的重要性，能讓台灣更有自信地面對兩岸關係的挑戰；她也期盼，在國家安全事務與社會韌性的建構上，朝野政黨能夠盡最大的努力攜手合作。

盼國安事務 朝野能攜手合作

蔡表示，科技與人工智慧快速發展，改變了產業與社會的樣貌，也重新定義國家的競爭力，台灣面對變局，除了需要競爭力，更需要韌性與自信。中國不斷升高軍事威脅與灰色地帶的干擾，不只是台灣自己的安全問題，更是牽動整個區域和平，甚至全球是否能夠繁榮發展的重要因素。

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蔡英文說，政府過去幾年努力地在各種變數中保持平衡，國防與社會韌性不僅能確保國家的安全，且對全球經貿非常重要，更重要的是，國防及社會韌性能讓台灣更有自信地面對兩岸關係的挑戰。

蔡英文期盼，在民主政治中，政黨之間可以競爭，但是此時此刻的台灣，在國家安全事務跟社會韌性的建構上，朝野政黨能夠盡最大的努力攜手合作，這也應該是台灣人民共同的期待。

蔡英文指出，面對複合式的威脅，當每一個人都具備基本的應變能力跟媒體識讀的素養之後，當整個社會對錯假訊息有足夠的辨識力跟免疫力的時候，外部的壓力就無法撕裂我們，反而會讓我們更加團結，「國家的安全，台灣社會的韌性，我們每一個人都有責任」。

最後，蔡舉例，台灣社會如同爬山，很多時候起步並不容易，但只要方向正確、腳步穩健，過去的努力都會一點一滴累積，讓台灣持續在正確的道路上，最終引領我們走向更開闊的地方。

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