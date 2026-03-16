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    首頁 > 政治

    國安法修法公聽會19日召開 李柏毅盼防堵中共AI、武統宣傳

    2026/03/16 05:30 記者林哲遠／台北報導
    民進黨籍內政委員會召委李柏毅。（資料照）

    民進黨籍內政委員會召委李柏毅。（資料照）

    中國近年透過吸收我國軍官、記者進行統戰，為守護國家安全，行政院院會已通過「國家安全法部分條文修正草案」送交立院審查。民進黨籍內政委員會召委李柏毅將於本週四召開首場公聽會，希望可以凝聚共識，讓國人更了解目前的國安風險，強化台灣國家安全。

    李柏毅指出，這次修法內容主要包含，增訂參與組織之不法態樣、增訂鼓吹戰爭言論的行政裁罰。過去如陸軍步訓部上校主任向德恩涉遭中國吸收相關案件，軍官都已經簽署投降承諾書，「國安法」卻無法起訴他，因為他只是參與組織，現行國安法只罰組織主持、發起人；修法通過後，可以補起這個漏洞，讓明確簽署投降承諾書、參與中共在台組織卻尚未有破壞行為者，得以受到應有的懲處。

    談及保障言論自由之間該如何取得平衡？李柏毅說明，有實質鼓吹的行為才是修法要處理的對象，例如近期中共大量使用AI工具製作認知作戰的短影音、或是收買網紅發表支持中共武統台灣、鼓吹人民資敵的影片等。

    李柏毅補充，「國安法」修法並非行政擴權或是言論自由限制，而是針對中國無孔不入的滲透與破壞，不得已而為之的修正措施。鼓吹戰爭武統、AI生成的統戰短影音並非言論自由，都是本次公聽會以及未來修法，希望可以凝聚共識，讓國人更了解目前的國安風險。

    「我們終究是以民意為依歸！」他強調，作為立法委員，希望政院能更好地對外說明、強化論述；從外交國防委員會排案完全無視民意對國防提升的支持來看，在野黨似乎不怎麼在乎民意，但民進黨還是必須積極爭取民眾支持，這不是為了施壓在野黨，而是因為台灣是民主國家，不是誰壓倒誰就可以為所欲為。

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