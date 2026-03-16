自由日日shoot》防堵政客「赴中領旨」 國安法案 遭藍白封殺850次

中共對台統戰加劇，民進黨數十位立委相繼提出「立委赴中納管」等多個版本相關修法，卻遭藍白在程序委員會、院會中阻擋八五〇次。（資料照）

中共對台統戰加劇，傅崐萁等多位國民黨立委近兩年卻六會國台辦。為防堵我國特定公職、退役軍人及政黨人士赴中「領旨」，民進黨數十位立委相繼提出「立委赴中納管」等多個版本相關修法，卻遭藍白在程序委員會、院會中阻擋八五〇次。

在「兩岸條例第九條及第九十一條條文修正草案」部分，民進黨立委沈伯洋、李柏毅、吳秉叡等人版本主張，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關情報機關之首長、副首長，或支領退休俸之退除役官兵；以及曾任總統、副總統、現任立委、直轄市及縣市議員、政黨負責人、有權代表政黨之人等具有民意代表性之人，一併納入國安管制人員範圍，需經內政部、國安局等相關機關審查許可始得赴大陸地區。

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綠批：和境外敵對勢力站在同一陣線

草案明定，國安管制人員與中港澳的黨政軍機關、機構等特定對象接觸者，應申報接觸來往情形及內容，違者可處三年以下有期徒刑，得併科一千萬元以下罰金。另，具國安相關退役官兵違反情節重大者，得剝奪其月退休；已支領者，並應追回之。

林月琴、郭國文、張宏陸、蔡易餘等人版本聚焦規範對象為國防、外交、國安相關官員及退役軍職人員；民進黨立委黃捷、郭昱晴、林宜瑾、陳培瑜、張雅琳等人版本則將對象擴大包含現任民選公職人員、政黨負責人或重要幹部。

此外，林宜瑾亦提出「立法委員行為法增訂第七條之一及第十條之一條文草案」，規範立委前往境外敵對勢力所屬之國家或地區，應主動報請立法院造具名冊；沈伯洋所提「香港澳門關係條例部分條文修正草案」，明定台灣地區人民具特殊身分者，進入香港或澳門應經申請，上述兩項修法也遭藍白阻擋。

林宜瑾指出，中國是全世界唯一表明對台侵略野心，並著手準備的國家，全然相符於「反滲透法」第二條所定義之境外敵對勢力。坐擁立院多數，怎麼表決都會贏的國民黨和民眾黨，面對「立委赴中納管法案」卻祭出近千次的阻擋手段，不敢討論、不敢表決，甚至是不敢讓相關提案出現在公眾眼前，根本已全然和境外敵對勢力站在同一陣線。

黃捷直言，藍白兩黨越是自甘墮落、迎合中共，越能證明修法的必要性，人民也會更加清楚誰在破壞台灣的國家安全。

郭國文提及，從民眾黨李貞秀事件可以看出，台灣民眾不支持中國人進到立法院，更讓人看清紅色滲透的威力有多強大，竟讓在野黨如此明目張膽違法，這也是為何加強立委赴中的規範如此重要。

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