國民黨新竹縣長初選政見會》徐欣瑩拋AI治理藍圖 陳見賢強調均衡發展

國民黨昨辦新竹縣長初選電視政見會，立委徐欣瑩拋出「雙AI治理藍圖」，帶領新竹縣全面升級。（記者廖雪茹攝）

國民黨新竹縣長本月下旬將進行初選，昨天舉行電視政見會，爭取提名的立委徐欣瑩拋出「雙AI治理藍圖」，以溫暖人情的「有愛的AI心」加上效率精準的「科技的AI腦」，要帶領新竹縣全面升級；副縣長陳見賢則提出「均衡發展的施政藍圖」，從文化傳承、人工智慧治理、社會福利到交通建設，要打造新竹縣下一階段的發展基礎。

國民黨新竹縣長初選選情激烈，徐欣瑩陣營日前指民調七成、黨員投票三成的「七三制」，是為個人量身訂做的畸形制度，身兼縣黨部主委的陳見賢是「球員兼裁判」、「黨部變成個人競選總部」；陳見賢則指初選七三制不是他訂的，「妳入了這個家，家規訂在那裏」，不要偷換概念，顛倒是非，陳也提早辭去主委拚戰。

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國民黨新竹縣長黨內初選預計廿五、廿六、廿七日三天民調，廿八日黨員投票，當天併計兩項成績後產生候選人。

徐：打造世界級科技首都

徐、陳兩人昨天首度同台較勁，在電視政見會中，抒發未來的縣政藍圖。徐欣瑩說，要為新竹縣按下升級按鈕，正式拋出「雙AI治理藍圖」：「有愛的AI心」和「科技的AI腦」，透過雙核驅動，將新竹縣打造成一座世界級的科技首都。在教育政見方面，她承諾將增加幼兒園與兩歲專班名額，並布建臨時托嬰托育系統；中小學生「人人有平板」；敬老愛心卡由五百元加碼至一千元；針對所得稅廿％以下的六十五歲以上長者，全面補助健保自付額。為守護偏鄉健康，將推動「AI遠距視訊醫療」與「AI醫療專車」。

陳：提四大方向全民共榮

陳見賢承諾上任後將以「區域平等、全民共榮」的治理核心價值。科技政策提出四大方向，包括設立「AI科學教育館」、建置政府「通用型巨量資料庫」、推動中小企業AI轉型媒合計畫，以及建立下一代AI人才培育體系。另將推動「樂齡安居」政策，包括提供智慧輔具補助、敬老愛心卡升級擴大使用彈性。新生兒補助加碼，並持續擴充公托量能。交通方面，包括推動四大交流道改善、五項人本交通措施，以及六捷運級公車路網，並普及低底盤公車服務，提升公共運輸效率與行人安全。

國民黨昨辦新竹縣長初選電視政見會，新竹縣副縣長陳見賢提出「均衡發展的施政藍圖」，要打造新竹縣下一階段的發展基礎。（記者廖雪茹攝）

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