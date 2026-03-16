宜蘭》林國漳扮領頭羊 藍白各自推銷

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳。（資料照）

記者江志雄／特稿

宜蘭縣下屆縣長選舉，民進黨率先徵召律師林國漳參選；民眾黨由前立委陳琬惠出線；國民黨最近透過內參民調徵召不分區立委吳宗憲加入戰局。以目前態勢看來，綠營林國漳定於一尊，藍、白大張旗鼓各推人選，形同箭在弦上，接下來如何整合是一大挑戰。

宜蘭選民結構被認為綠大於藍，但最近二屆縣長選舉，均由國民黨林姿妙勝出。四年前涉入貪瀆官司的林姿妙，仍以過半得票率順利連任，民進黨痛失「民主聖地」八年執政權後，對於今年底戰役勢在必得，去年十月徵召總統賴清德屬意的林國漳；民眾黨推出立委選舉表現不俗的陳琬惠；吳宗憲今年二月底經由內參民調脫穎而出，乍看之下有三足鼎立既視感，不過，在藍白共推人選的前提下，對戰組合充滿變數。

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林國漳近來與民進黨公職參選人合體全縣走透透，陸續端出牛肉，成為宜蘭縣綠營選戰領頭羊已無懸念。國民黨及民眾黨陣營，各自完成徵召作業，接續如何共推人選？採用協商模式或辦理民調決勝負，操作上都有困難度，隨著投票日逼近，難免讓支持者產生焦慮。

藍白如果經由協商產生人選，哪個陣營同意讓步？過程中一旦沒有交代清楚，易遭見縫插針而橫生枝節。若採用民調，題目怎麼設計？民調結果公布後，雙方支持者都能接受嗎？共推人選支票如何兌現，將面臨嚴苛考驗。

宜蘭縣政治版圖歷經林姿妙執政後已重新洗牌，下屆縣長將是勢均力敵的激戰，無論是否藍白合，綠營想要奪回執政權，必須做好一對一的準備，絲毫沒有大意及犯錯空間。

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