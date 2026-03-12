韓稱司法判決確定前 尊重李貞秀立委身分╱綠委痛批「就是要放水」

民眾黨中配立委李貞秀（記者塗建榮攝）

李的資格認定 黨團協商未獲共識

民眾黨籍中配立委李貞秀的資格惹議，立法院長韓國瑜昨召集朝野黨團協商，討論李貞秀的立委身分認定，朝野經歷兩輪發言未獲共識，韓裁示，在相關事實查明，以及司法最終判決前，李貞秀其立委身分及職權行使應予以尊重。民進黨團副幹事長陳培瑜批評，韓主導的立法院連讓「李女士」停職接受調查的勇氣都沒有。

民進黨團書記長范雲關切，立委宣誓就職前要親簽一張表格說明是否具有外國國籍，呼籲立法院應公布李貞秀的資料。立法院人事處表示，在李貞秀就任立委前就已請她填具（雙重國籍切結書）的回覆書，當事人圈選她只有中華民國國籍，不具有外國國籍。

綠委︰李偽造文書 隱匿尚未放棄中國籍的事實

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，李貞秀偽造文書隱匿了她尚未放棄中國籍的事實，韓國瑜協商「過水」，就是為了「放水」。

內政部長劉世芳表示，國籍法規定非常清楚，公職人員在就職或到職前一日，應出具放棄國籍的申請書。在李貞秀女士宣誓就職後，內政部三度去函立法院秘書長、中選會與陸委會等機關，至今仍未收到她提報放棄中華人民共和國國籍的證明文件，既然沒收到，她無法依國籍法擔任立委。

陸委會主委邱垂正指出，政府確認李貞秀從一九九九年結婚來台到去年三月前都未向海基會或移民署提出註銷中國戶籍的文件；而李於二〇二三年底列為不分區立委名單時，也未向移民署提出放棄戶籍證明，身分轉換程序並未完成，政府依法行政，法律上並無任何爭議。

中選會代主委︰若資格有問題 會提報新的委員會

中選會代理主委吳榮輝說，中選會依「公職人員選罷法」規定完成六位（民眾黨不分區）立委的遞補，現在如果發現資格有問題，會提報新成立的委員會審議討論。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，李貞秀有無放棄國籍，文件拿出來就很清楚，民眾黨也應該對外解釋，並非要剝奪誰當立委的資格，而是有無符合資格的問題。中華民國國會議員對國家負有忠誠義務，若存在雙重國籍或雙重戶籍疑慮，法律已有明文規範，應依法處理。

藍營稱李貞秀不適用國籍法 民眾黨感謝韓相挺

國民黨團首席副書記長許宇甄說，李貞秀應適用「兩岸人民關係條例」，內政部引用「國籍法」逾越憲法。民眾黨團總召陳清龍發言時感謝韓國瑜保護每位立委的職權，他強調，李貞秀原本並非中華民國國民，來台定居設籍、領取身分證後才完成身分轉換，並非國籍法中「中華民國國民取得外國國籍」或「兼具外國國籍」所指稱對象，此事是政治操作而非法律問題。

