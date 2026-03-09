新會期國防委員會 綠增至7席迎戰藍白

民進黨籍外交及國防委員會名單，包括沈伯洋等七人。（資料照）

立法院週三將舉行八大常設委員會召委選舉，其中涉及台美關稅及國防特別條例審查的外交及國防委員會被朝野視為重點戰場。據民進黨、國民黨提交的委員會成員名單，兩黨人力部署皆擴增一至兩席，該委員會將形成民進黨七席、國民黨七席、民眾黨一席的局面，未來不排除出現立法院長韓國瑜親自出席委員會投票的情形。

根據三黨提交的外交及國防委員會名單，民進黨籍成員包括王定宇、陳冠廷、陳俊宇、羅美玲、林楚茵、沈伯洋及王義川；國民黨籍成員為韓國瑜、馬文君、徐巧芯、陳永康、黃仁、牛煦庭及黃建賓；民眾黨則由黨團副總召王安祥進入該委員會。

請繼續往下閱讀...

對比過去四個會期，外交及國防委員會組成為六綠、五藍、一白，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣雖列名委員會，但依慣例不參與實際運作。新會期則出現變化，僅留下韓國瑜，國民黨另新增牛煦庭、黃建賓，民進黨則新增王義川，使委員會席次成為七綠、七藍、一白。未來若遇關鍵議案表決，不排除出現韓國瑜親自出席委員會投票的情況。

行政院版及國民黨版國防特別條例草案七日已付委，將與民眾黨版一併審查。即將被推舉成為新任召委的陳冠廷受訪表示，民進黨增加委員配置，是希望強化政策討論與專業審查的能量。目前三黨確實存在不同版本，行政院版是依照整體防衛需求與建軍節奏提出的規劃，因此自然會是討論的重要基礎，但他們願意在委員會中就各版本進行充分討論，尋求能夠兼顧國防需求與國會監督的共識方案。

對於過去立法院在「傅黃體制」下，多次出現委員會審查後仍在院會以表決或修正動議翻案的情況。陳冠廷呼籲，朝野各黨應讓委員會發揮專業審查功能，透過理性討論形成共識，而非讓重大國安議題淪為單純的政治表決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法